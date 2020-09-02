«Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом

Почему детям полезно заниматься конным спортом , рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Изначально белорусскую упряжную действительно использовали преимущественно в сельском хозяйстве. Они прекрасно приспособлены к нашему климату и местности. Но сейчас поля пашут машины, а спокойные и покладистые лошади стали настоящей находкой для конных клубов. Яркие расцветки очень нравятся детям. Они охотно кормят лошадей вкусностями и без опаски садятся в седло. Белорусские лошадки прекрасно подходят для маленьких неопытных наездников. Прекрасно подходит для работы в упряжи и под седлом. Как появилась белорусская порода лошадей

Алена Мороз, хозяйка конюшни «Табун»:

Белорусские упряжные хороши для маленьких всадников в первую очередь своей добротой и флегматичностью, т. е. это не та лошадь, которая почувствовав, что всадник маленький, слабый, будет пытаться убежать, каким-то образом избавиться от всадника. Вот у нас есть белорусская упряжная Камея. Эта лошадь весит около 700 кг, но на нее можно посадить пятилетнего ребенка и знать, что она будет вся сосредоточена на этом ребенке. У него даже ножки не достают до боков, они на седле весят. Ребенок похлопает ножками – лошадь перейдет в рысь, ребенок чуть-чуть натянет повод – лошадь остановится. А если ребенок будет сползать, потеряет равновесие, она раньше чем тренер это почувствует и всегда остановится, чтобы ребенок не упал. И вот этим качеством обладают очень многие белорусские упряжные лошади. Они любят детей и они прекрасно с ними работают.

На конюшне признаются, что дети приходят самые разные. Кому-то просто нравится кататься верхом, кто-то хочет сделать красивые фотографии для социальных сетей, а кому-то само общение с лошадьми, их молчаливая компания уже приносят огромное удовольствие. Забавно, но именно из таких детей и получаются лучшие всадники, навсегда влюбленные в больших и гордых животных. Они, к слову, способны научить многому. Алена Мороз:

Лошадь в первую очередь учит ответственности за другое существо. Лошадь огромная, она весит гораздо больше человека и гораздо больше ребенка, но тем не менее дети с удивлением обнаруживают, что лошади существа очень хрупкие, очень ранимые, к которым нужно относиться бережно, что лошадь часто пугается и простых вещей может испугаться. И здесь уже человек учится, безусловно, отвечать за это существо, принимать решение за него, четко соблюдать правила как распорядка дня на конюшне, так и безопасности, потому что на конюшне без дисциплины и без самодисциплины совсем никак. Плюс лошадь воспитывает твердость характера, решительность, потому что, безусловно, требуются определенные качества характера, чтобы лошадь тебя понимала и тебе подчинялась. На лошадь никогда нельзя злиться, поэтому вырабатывается не только бойцовский характер, но и определенная адекватность у ребенка. На лошадь бесполезно кричать, бесполезно ее о чем-то просить, уговаривать, злиться. Лошадь понимает четкие команды. Если ты сделал все правильно, четко, последовательно, ты получил от лошади правильный ответ: она выполнила твою команду, иначе никак. И, конечно, вот эта предсказуемость очень нравится детям и очень здорово их воспитывает.

Впрочем, кататься на белорусской упряжной могут не только дети. Она прекрасно поймет взрослого, но не очень уверенного всадника. Подарит уверенность в собственных силах и поможет освоить азы верховой езды. Анастасия Кончиц, корреспондент:

Говорят, что характер белорусской упряжной идеально подходит для того, чтобы на ней без особой подготовки ездил даже самый настоящий новичок.

Дарья Ракицкая, инструктор по верховой езде конюшни «Табун»:

Для первого раза лошадь абсолютно спокойная. Лошади очень чувствительные, они чувствуют, когда всадник волнуется. Нужно понимать, что лошадь – это не только красивая прогулка где-то на закате, это еще и ежедневный кропотливый труд. Животных нужно воспитывать, с ними нужно работать и за ними нужно ухаживать. Поэтому утро на конюшне начинается отнюдь не с верховой езды. Алена Мороз:

Утро на конюшне начинается с кормления, поскольку у нас автопоилки, нет необходимости самим поить лошадей, это очень много решает трудовых затрат. Лошади получают сначала сено, после этого им раздается овес либо каша, смотря что приготовили для них. После этого начинается уборка конюшни, а в 9 часов утра к нам приходят первые ученики. Кушают лошадки три раза в день – концентраты, зерно, комбикорм, мюсли. По мере проедания в течение дня добавляется сено, чтобы сено у них было постоянно.