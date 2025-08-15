Международный форум по теме аккредитации в условиях современных вызовов прошёл в Минске

Упрощение процессов торговли и усиление контроля качества продукции. Эти вопросы сегодня, 15 августа, поднимали на международном форуме «Новые горизонты аккредитации в условиях современных вызовов». Его приурочили 15-летию создания Белорусского государственного центра аккредитации. Диалоговая площадка собрала более 500 специалистов из 5 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В онлайн и оффлайн форматах к обсуждению подключились эксперты профильных органов стран СНГ и Евразийской экономической комиссии. Главные темы повестки – разработка эффективных инструментов для защиты покупателей от некачественных товаров, цифровизация сферы и устранение технических ограничений, препятствующих торговле между дружественными государствами.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Цель сегодняшнего такого дискуссионного форума – это отработать те инструменты, которые позволят нам снимать эти барьеры, выработать единые подходы по вопросам аккредитации, системному менеджменту, по сертификации. Единые подходы, единые инструменты, единые требования, чтобы допуск нашей продукции был не ограничен на рынке других стран. В рамках форума участники провели ряд двусторонних переговоров. Результатом стало подписание документов о сотрудничестве Беларуси с Россией и Узбекистаном. Они придадут новый импульс совместной работе по унификации законодательства и расширят возможности для торговли.

Дмитрий Вольвач, руководитель Федеральной службы по аккредитации (Россия):

Я думаю, те планы, которые мы сегодня наметили, в том числе подписали рамочный такой меморандум, где с коллегами очень ответственно оценили, по каким направлениям мы реально можем продвигаться. У нас очень здесь хорошие перспективы, потому что понимание есть, задачи и цели мы одинаково, чтобы и потребители были довольны и в безопасности, и производители не несли дополнительных ненужных издержек и не чувствовали барьеров.