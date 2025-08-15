С 1 сентября в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий

Одна из целей устойчивого развития достигнутая нашей страной досрочно – искоренение нищеты. Государство заботится о своих гражданах, оказывает всестороннюю поддержку, обеспечивая тем самым достойный уровень жизни населения. Так, например, с сентября в стране увеличится размер трудовой пенсии. Это уже второе повышение за год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале сумма выросла на 10 %, а в этот раз прирастет на 5 %. Таким образом, средний размер пенсии составит без малого тысячу рублей. Соответствующий указ был подписан главой государства. Нововведение коснется всех видов выплат: по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Хочу отметить особо о том, что у каждого пенсионера будет свое повышение в зависимости от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсии, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат. Дополнительные расходы на повышение пенсии в сентябре составят 107 миллионов рублей.

Для пожилых граждан разница выплат в сравнении с сентябрем минувшего года будет весьма ощутимой: плюс 167 рублей. То есть годовое увеличение пенсий составит более 20 %. Отметим, получателями трудовых пенсий в Беларуси являются 2,3 миллиона человек.