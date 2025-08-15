Лукашенко и Трамп созвонились по телефону

Белорусский Президент Александр Лукашенко и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Трамп о разговоре с Лукашенко: провёл замечательную беседу с уважаемым Президентом Беларуси

Контакт по телефонной связи между лидерами стран состоялся днем в пятницу, 15 августа. Подробности разговора на высшем уровне не приводятся.

Как сообщалось ранее, 15 августа российский и американский лидеры проведут встречу на Аляске. Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предварительно стартуют в 22:00 по московскому времени. Сообщается, что Путин и Трамп встретятся на военной базе.

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Фото: president.gov.by