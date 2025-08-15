«Горжусь своей профессией» – пообщались с участковым инспектором милиции с 10-летним стажем

Незаменимая роль в обеспечении охраны общественного порядка принадлежит участковым инспекторам милиции. Благодаря только их работе ежегодно раскрывается около половины преступлений. Наши корреспонденты примерили фуражку участкового и выяснили, насколько тяжел его труд и почему участковый от слова «участие», рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Станислав Корнеев за 10 лет службы участковым инспектором Первомайского РУВД Минска изучил свой участок, как собственный дом. В зоне его ответственности более 1400 квартир. Про большинство семей он может рассказать без всяких записей. У кого какие трудности, кому нужна помощь, а кого стоит проведать с профилактической беседой.

Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД Минска:

На нашем административном участке мы отрабатываем различную категорию граждан. Это как лица, состоящие на профилактическом учете в связи с совершением семейно-бытовых конфликтов, также лица ранее судимые, также проверяем охотников, иностранных граждан. В большей степени наша непосредственная деятельность направлена на урегулирование семейно-бытовых конфликтов.

Надеть форму, а главное – помогать людям – хотел еще с детства, поэтому вопрос выбора профессии никогда не стоял. Станислав Корнеев:

В данной должности я вижу только одни плюсы, потому что мы работаем с живыми людьми. Это граждане, которым нужно оказывать помощь. Которые всегда радостные, счастливые после того, когда мы можем им чем-то помочь, прийти на помощь в нужную минуту. В дальнейшем я в любом случае планирую связать себя с деятельностью органов внутренних дел и намерен дальше продолжать нести службу. Потому что я горжусь своей профессией и намерен дальше идти вперед.