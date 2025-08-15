«Горжусь своей профессией» – пообщались с участковым инспектором милиции с 10-летним стажем
Незаменимая роль в обеспечении охраны общественного порядка принадлежит участковым инспекторам милиции. Благодаря только их работе ежегодно раскрывается около половины преступлений. Наши корреспонденты примерили фуражку участкового и выяснили, насколько тяжел его труд и почему участковый от слова «участие», рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Станислав Корнеев за 10 лет службы участковым инспектором Первомайского РУВД Минска изучил свой участок, как собственный дом. В зоне его ответственности более 1400 квартир. Про большинство семей он может рассказать без всяких записей. У кого какие трудности, кому нужна помощь, а кого стоит проведать с профилактической беседой.
Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД Минска:
На нашем административном участке мы отрабатываем различную категорию граждан. Это как лица, состоящие на профилактическом учете в связи с совершением семейно-бытовых конфликтов, также лица ранее судимые, также проверяем охотников, иностранных граждан. В большей степени наша непосредственная деятельность направлена на урегулирование семейно-бытовых конфликтов.
Надеть форму, а главное – помогать людям – хотел еще с детства, поэтому вопрос выбора профессии никогда не стоял.
Станислав Корнеев:
В данной должности я вижу только одни плюсы, потому что мы работаем с живыми людьми. Это граждане, которым нужно оказывать помощь. Которые всегда радостные, счастливые после того, когда мы можем им чем-то помочь, прийти на помощь в нужную минуту. В дальнейшем я в любом случае планирую связать себя с деятельностью органов внутренних дел и намерен дальше продолжать нести службу. Потому что я горжусь своей профессией и намерен дальше идти вперед.
Работа участкового круглосуточная. Обратиться за помощью могут в любую минуту. Чтобы синтезировать эти обращения, раз в неделю столичные участковые инспекторы милиции принимают людей в общественных пунктах охраны правопорядка.
Станислав Корнеев:
У нас еженедельно проводится прием граждан каждую среду с 17:00 до 20:00, когда каждый гражданин может обратиться по вопросам, относящимся к нашей компетенции. Независимо от того, с какой просьбой обратился к нам гражданин или гражданка, мы в любой ситуации разбираемся. Даем свою правовую оценку действиям того или иного лица для того, чтобы гражданин чувствовал себя защищенным.
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