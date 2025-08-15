В Орше проходит региональный форум по устойчивому развитию

Беларусь демонстрирует значительный прогресс в достижении целей устойчивого развития. Порядка 80 % задач в рамках программы ООН уже выполнено, отметил заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко, на региональном форуме в Орше. Масштабное мероприятие посвящено реализации ЦУР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители международных организаций, бизнеса и общественности обсуждают стратегию развития Витебской области до 2040 года. В фокусе – практические примеры внедрения принципов устойчивого развития. Сегодня Беларусь реализует направление, указанное главой государства: сильный регион – сильная страна. Свои достижения в самых разных областях – образовании, науке, машиностроении, сельском хозяйстве – на выставке, которая развернулась на полях форума, демонстрируют организации области.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР:

У нас слова и решения с делами не расходятся. У нас, если написано о том, что гендерное равенство, значит, у нас гендерное равенство. Если у нас говорят об экологии как о том фундаменте развития общества, значит, у нас поддерживаются экологические программы. У нас давным-давно такие понятия, как нищета и голод, просто вычеркнуты из тех понятий, которые касаются нашей прекрасной страны.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Достижение устойчивого развития в основном и во многом заключается в реализации программ в регионах. Конечно, в Минске сосредоточено очень много чего, но очень много чего происходит и в регионах. Поэтому для нас очень важна эта поездка, увидеть своими глазами, что происходит, наметить какие-то планы. Задачи форума особенно откликаются для коллектива Оршанского льнокомбината. Это предприятие – единственное в концерне «Беллегпром», удостоенное знака качества. Их продукция нацелена на то, чтобы сделать жизнь каждого человека комфортной.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Оршанского льнокомбината:

Для нас цели форума – это, прежде всего, те основные задачи, которые мы решаем в ходе текущей деятельности. Сейчас комбинат – это высокотехнологичное производство, которое позволяет нашим многочисленным потребителям получить продукт, который раньше мы никогда не производили.