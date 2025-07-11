У фестиваля разнообразный формат. Так 11 июля в Витебске говорили о развитии единого культурного и информационного пространства Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная конференция собрала десятки политологов, депутатов, артистов и блогеров из 14 стран. В центре дискуссии – создание инфраструктуры единого медиапространства Союзного государства, развитие межвузовского сотрудничества и совместные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Говорили и о цифровизации взаимодействия с аудиторией в сфере сохранения и продвижения общего историко-культурного наследия. Итоговую резолюцию встречи представят лидерам Беларуси и России.

Александр Казаков, сопредседатель международного «Клуба Народного Единства»:

Единое информационное пространство принципиально важно, потому что зачастую по разным темам мы живем в собственных информационных пространствах. Оно должно быть единое, оно должно стыковаться. Ну и второе самое главное, особенно в рамках «Славянского базара», это тем более понятно, – это единое культурное пространство. Эти пространства тянут за собой другие. Например, единое пространство героев. Через них мы выходим на единое пространство истории. Нам кажется, не очень хватает гуманитарного измерения Советского государства.