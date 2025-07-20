«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси
На прошлой неделе отгремел «Славянский базар», куда приехали артисты из многих стран, и мы не только наслаждались их творчеством, но и рассуждали о значимости и значении искусства в нашей жизни.
Как сказал Президент на открытии фестиваля, культура первична, это базис. Это наши ценности, традиции, устои, которые передаются из поколения в поколение и делают нас теми, кто мы есть. Не зря же, когда начали нынешний мировой передел, взялись за культуру, и на Западе начали отменять выступления белорусских и российских артистов. Замахнулись даже на святое – на классику.
Но, как известно – хотя на Западе, может быть, уже и не очень – рукописи не горят. Об этом и наш разговор с Маркусом Зиви. Он музыкант и играет на кларнете. Приехал в Минск, чтобы выступить на концерте своего коллеги.
А пока почему в Швейцарии Маркус лишился оркестра, как его принимают в Беларуси и что он выбирает: «Славянский базар» в белорусском Витебске или «Евровидение» в швейцарском Базеле? Интервью в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Вы уже не первый раз в нашей стране. Какие впечатления на вас производит Беларусь? Что вам нравится? Что, возможно, не нравится?
Маркус Зиви, музыкант (Швейцария):
Мне очень нравится Беларусь. Я впечатлен этой страной, ее красотой, этими озерами, лесами и очень хорошими, дружелюбными людьми, которых я встретил здесь. Беларусь чем-то даже похожа на Швейцарию. Но у нас есть горы, а в Беларуси нет. Но в целом наши страны очень похожи.
Ольга Коршун:
В последнее время в Беларуси и в России стало намного меньше музыкантов из Западной Европы, потому что мы столкнулись с таким понятием, как «отмена культуры». И на Западе запрещали выступления белорусских, российских музыкантов, артистов. Как вы к этому относитесь? Так должно быть?
Маркус Зиви:
Мне не нравится отмена культуры, но у меня есть личная история, связанная с этой ситуацией. Я работал с оркестром, был дирижером и потерял эту работу, потому что открыто говорил, что люблю Беларусь. Люблю играть на концертах там, люблю белорусов и поддерживаю эту страну. И тогда мой директор сказал мне, что мы не можем работать вместе.
«Впечатлен, сколько людей там было». О «Славянском базаре» в Витебске
Ольга Коршун:
Вы были на «Славянском базаре». Какие у вас впечатления? Вообще, насколько важны такие мероприятия для страны и для людей сегодня?
Маркус Зиви:
В прошлом году я был на «Славянском базаре» с группой людей из Швейцарии. Мне очень понравилось, потому что я действительно увидел культуру, фольклор, танцы Беларуси, традиции. Не только Беларуси, но и русских, Украина тоже была там. И мне понравилось, насколько люди хотели видеть это, и молодое, и старшее поколения. Я удивлен и впечатлен, сколько людей там было.
«Когда ты нормальный, возможностей победить не так много». О «Евровидении»
Ольга Коршун:
В Швейцарии, в вашей родной стране, в этом году прошел конкурс «Евровидение». И мы видим, какие ценности пропагандирует этот конкурс. В основном это пропаганда ЛГБТ, то есть сексуальных меньшинств. Как относятся к этому швейцарцы? Все ли поддерживают такой курс, такую политику?
Маркус Зиви:
В прошлом мне очень нравился этот конкурс, потому что певица Селин Дион была победителем, также ABBA. И Александр Рыбак, он родом из Беларуси, тоже победил. И мне очень нравилась эта музыка. Но я музыкант, не политик. И то, что я вижу сейчас, все стало очень политизированным. Ты можешь победить, когда ты не такой, как все, особенный. Но когда ты нормальный, то возможностей победить не так много.
Ольга Коршун:
А если опять вернуться к теме, о которой мы говорили, это отмена культуры, возможно сейчас, когда уже прошло время, возобновляются контакты культурные между странами западными и восточными или еще нет?
Маркус Зиви:
Еще нет. Все еще есть разделение. Я вижу это. Но я вижу и то, что не все люди думают то же самое. Но некоторые люди просто не могут говорить об этом вслух.
Ольга Коршун:
Но вы не боитесь, если сейчас такая сложилась ситуация в Швейцарии, когда вы вернетесь домой, вас будут критиковать?
Маркус Зиви:
Что касается меня, боюсь я или нет, то нет, я не боюсь. Я люблю Беларусь, мне нравится эта система, и я могу даже жить здесь.
«Наши народы много в чем похожи»
Ольга Коршун:
Беларусь и Швейцария довольно далеко друг от друга, не только по каким-то взглядам на политику, но и что касается расстояния. А что в Швейцарии знают про Беларусь обычные люди?
Маркус Зиви:
Я задавал этот вопрос людям из Швейцарии, которые живут в Беларуси, и все они сказали, что у них здесь много друзей. Они могут работать, они играют в оркестре, они очень счастливы, их хорошо принимают. Наши народы много в чем похожи. Например, в Швейцарии мы много работаем. Здесь тоже люди привыкли много работать. Наша природа похожа. Ну, только что у вас нет гор, но озера, чистый воздух – это одинаково. Также швейцарский народ – это тихий народ, который не любит много говорить. Я вижу это здесь, и мне это нравится.