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«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси

20 июля 2025 17:46
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На прошлой неделе отгремел «Славянский базар», куда приехали артисты из многих стран, и мы не только наслаждались их творчеством, но и рассуждали о значимости и значении искусства в нашей жизни.

Как сказал Президент на открытии фестиваля, культура первична, это базис. Это наши ценности, традиции, устои, которые передаются из поколения в поколение и делают нас теми, кто мы есть. Не зря же, когда начали нынешний мировой передел, взялись за культуру, и на Западе начали отменять выступления белорусских и российских артистов. Замахнулись даже на святое – на классику.

Но, как известно – хотя на Западе, может быть, уже и не очень – рукописи не горят. Об этом и наш разговор с Маркусом Зиви. Он музыкант и играет на кларнете. Приехал в Минск, чтобы выступить на концерте своего коллеги.

А пока почему в Швейцарии Маркус лишился оркестра, как его принимают в Беларуси и что он выбирает: «Славянский базар» в белорусском Витебске или «Евровидение» в швейцарском Базеле? Интервью в программе «Неделя» на СТВ.

«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси-2

Ольга Коршун, СТВ:
Вы уже не первый раз в нашей стране. Какие впечатления на вас производит Беларусь? Что вам нравится? Что, возможно, не нравится?

Маркус Зиви, музыкант (Швейцария):
Мне очень нравится Беларусь. Я впечатлен этой страной, ее красотой, этими озерами, лесами и очень хорошими, дружелюбными людьми, которых я встретил здесь. Беларусь чем-то даже похожа на Швейцарию. Но у нас есть горы, а в Беларуси нет. Но в целом наши страны очень похожи.

«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси-4

Ольга Коршун:
В последнее время в Беларуси и в России стало намного меньше музыкантов из Западной Европы, потому что мы столкнулись с таким понятием, как «отмена культуры». И на Западе запрещали выступления белорусских, российских музыкантов, артистов. Как вы к этому относитесь? Так должно быть?

Маркус Зиви:
Мне не нравится отмена культуры, но у меня есть личная история, связанная с этой ситуацией. Я работал с оркестром, был дирижером и потерял эту работу, потому что открыто говорил, что люблю Беларусь. Люблю играть на концертах там, люблю белорусов и поддерживаю эту страну. И тогда мой директор сказал мне, что мы не можем работать вместе.

«Впечатлен, сколько людей там было». О «Славянском базаре» в Витебске

Ольга Коршун:
Вы были на «Славянском базаре». Какие у вас впечатления? Вообще, насколько важны такие мероприятия для страны и для людей сегодня?

Маркус Зиви:
В прошлом году я был на «Славянском базаре» с группой людей из Швейцарии. Мне очень понравилось, потому что я действительно увидел культуру, фольклор, танцы Беларуси, традиции. Не только Беларуси, но и русских, Украина тоже была там. И мне понравилось, насколько люди хотели видеть это, и молодое, и старшее поколения. Я удивлен и впечатлен, сколько людей там было.

«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси-6

«Когда ты нормальный, возможностей победить не так много». О «Евровидении»

Ольга Коршун:
В Швейцарии, в вашей родной стране, в этом году прошел конкурс «Евровидение». И мы видим, какие ценности пропагандирует этот конкурс. В основном это пропаганда ЛГБТ, то есть сексуальных меньшинств. Как относятся к этому швейцарцы? Все ли поддерживают такой курс, такую политику?

Маркус Зиви:
В прошлом мне очень нравился этот конкурс, потому что певица Селин Дион была победителем, также ABBA. И Александр Рыбак, он родом из Беларуси, тоже победил. И мне очень нравилась эта музыка. Но я музыкант, не политик. И то, что я вижу сейчас, все стало очень политизированным. Ты можешь победить, когда ты не такой, как все, особенный. Но когда ты нормальный, то возможностей победить не так много.

«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси-8

Ольга Коршун:
А если опять вернуться к теме, о которой мы говорили, это отмена культуры, возможно сейчас, когда уже прошло время, возобновляются контакты культурные между странами западными и восточными или еще нет?

Маркус Зиви:
Еще нет. Все еще есть разделение. Я вижу это. Но я вижу и то, что не все люди думают то же самое. Но некоторые люди просто не могут говорить об этом вслух.

Ольга Коршун:
Но вы не боитесь, если сейчас такая сложилась ситуация в Швейцарии, когда вы вернетесь домой, вас будут критиковать?

Маркус Зиви:
Что касается меня, боюсь я или нет, то нет, я не боюсь. Я люблю Беларусь, мне нравится эта система, и я могу даже жить здесь.

«Наши народы много в чем похожи»

Ольга Коршун:
Беларусь и Швейцария довольно далеко друг от друга, не только по каким-то взглядам на политику, но и что касается расстояния. А что в Швейцарии знают про Беларусь обычные люди?

Маркус Зиви:
Я задавал этот вопрос людям из Швейцарии, которые живут в Беларуси, и все они сказали, что у них здесь много друзей. Они могут работать, они играют в оркестре, они очень счастливы, их хорошо принимают. Наши народы много в чем похожи. Например, в Швейцарии мы много работаем. Здесь тоже люди привыкли много работать. Наша природа похожа. Ну, только что у вас нет гор, но озера, чистый воздух – это одинаково. Также швейцарский народ – это тихий народ, который не любит много говорить. Я вижу это здесь, и мне это нравится.

# Интервью # Культура # Славянский базар в Витебске # Евровидение

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