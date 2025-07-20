«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси

На прошлой неделе отгремел «Славянский базар», куда приехали артисты из многих стран, и мы не только наслаждались их творчеством, но и рассуждали о значимости и значении искусства в нашей жизни. Как сказал Президент на открытии фестиваля, культура первична, это базис. Это наши ценности, традиции, устои, которые передаются из поколения в поколение и делают нас теми, кто мы есть. Не зря же, когда начали нынешний мировой передел, взялись за культуру, и на Западе начали отменять выступления белорусских и российских артистов. Замахнулись даже на святое – на классику. Но, как известно – хотя на Западе, может быть, уже и не очень – рукописи не горят. Об этом и наш разговор с Маркусом Зиви. Он музыкант и играет на кларнете. Приехал в Минск, чтобы выступить на концерте своего коллеги. А пока почему в Швейцарии Маркус лишился оркестра, как его принимают в Беларуси и что он выбирает: «Славянский базар» в белорусском Витебске или «Евровидение» в швейцарском Базеле? Интервью в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Вы уже не первый раз в нашей стране. Какие впечатления на вас производит Беларусь? Что вам нравится? Что, возможно, не нравится? Маркус Зиви, музыкант (Швейцария):

Мне очень нравится Беларусь. Я впечатлен этой страной, ее красотой, этими озерами, лесами и очень хорошими, дружелюбными людьми, которых я встретил здесь. Беларусь чем-то даже похожа на Швейцарию. Но у нас есть горы, а в Беларуси нет. Но в целом наши страны очень похожи.

Ольга Коршун:

В последнее время в Беларуси и в России стало намного меньше музыкантов из Западной Европы, потому что мы столкнулись с таким понятием, как «отмена культуры». И на Западе запрещали выступления белорусских, российских музыкантов, артистов. Как вы к этому относитесь? Так должно быть? Маркус Зиви:

Мне не нравится отмена культуры, но у меня есть личная история, связанная с этой ситуацией. Я работал с оркестром, был дирижером и потерял эту работу, потому что открыто говорил, что люблю Беларусь. Люблю играть на концертах там, люблю белорусов и поддерживаю эту страну. И тогда мой директор сказал мне, что мы не можем работать вместе. «Впечатлен, сколько людей там было». О «Славянском базаре» в Витебске Ольга Коршун:

Вы были на «Славянском базаре». Какие у вас впечатления? Вообще, насколько важны такие мероприятия для страны и для людей сегодня? Маркус Зиви:

В прошлом году я был на «Славянском базаре» с группой людей из Швейцарии. Мне очень понравилось, потому что я действительно увидел культуру, фольклор, танцы Беларуси, традиции. Не только Беларуси, но и русских, Украина тоже была там. И мне понравилось, насколько люди хотели видеть это, и молодое, и старшее поколения. Я удивлен и впечатлен, сколько людей там было.

«Когда ты нормальный, возможностей победить не так много». О «Евровидении» Ольга Коршун:

В Швейцарии, в вашей родной стране, в этом году прошел конкурс «Евровидение». И мы видим, какие ценности пропагандирует этот конкурс. В основном это пропаганда ЛГБТ, то есть сексуальных меньшинств. Как относятся к этому швейцарцы? Все ли поддерживают такой курс, такую политику? Маркус Зиви:

В прошлом мне очень нравился этот конкурс, потому что певица Селин Дион была победителем, также ABBA. И Александр Рыбак, он родом из Беларуси, тоже победил. И мне очень нравилась эта музыка. Но я музыкант, не политик. И то, что я вижу сейчас, все стало очень политизированным. Ты можешь победить, когда ты не такой, как все, особенный. Но когда ты нормальный, то возможностей победить не так много.