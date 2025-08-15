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Какими уникальными способностями обладают минчане – провели опрос

15 августа 2025 14:06
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Какими уникальными способностями обладают минчане – провели опрос-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Я могу без лишней скромности и стеснения подойти к незнакомцу и задать ему острый вопрос. Какими уникальными способностями обладают минчане? Сейчас узнаем.

Какими уникальными способностями обладают минчане – провели опрос-3

– Шить, вязать на машинке, крестиком вышивать. Детей учить – серьезно. Машину вожу. 

Какими уникальными способностями обладают минчане – провели опрос-5

– Снимаю, фотографирую.
– Секрет идеальной фотографии – какую позу надо?
– Не знаю, девчонки, честно. Первый раз этим занимаюсь.

Какими уникальными способностями обладают минчане – провели опрос-7

– Я умею шить.
– Может быть, и на вас сейчас что-нибудь?
– Да, вот, пожалуйста.

Подробности в видео.

# Вероника Макаревич # Опрос

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