Какими уникальными способностями обладают минчане – провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:

Я могу без лишней скромности и стеснения подойти к незнакомцу и задать ему острый вопрос. Какими уникальными способностями обладают минчане? Сейчас узнаем.

– Шить, вязать на машинке, крестиком вышивать. Детей учить – серьезно. Машину вожу.

– Снимаю, фотографирую.

– Секрет идеальной фотографии – какую позу надо?

– Не знаю, девчонки, честно. Первый раз этим занимаюсь.