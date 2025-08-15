Какими уникальными способностями обладают минчане – провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:
Я могу без лишней скромности и стеснения подойти к незнакомцу и задать ему острый вопрос. Какими уникальными способностями обладают минчане? Сейчас узнаем.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Я могу без лишней скромности и стеснения подойти к незнакомцу и задать ему острый вопрос. Какими уникальными способностями обладают минчане? Сейчас узнаем.
– Шить, вязать на машинке, крестиком вышивать. Детей учить – серьезно. Машину вожу.
– Снимаю, фотографирую.
– Секрет идеальной фотографии – какую позу надо?
– Не знаю, девчонки, честно. Первый раз этим занимаюсь.
– Я умею шить.
– Может быть, и на вас сейчас что-нибудь?
– Да, вот, пожалуйста.
Подробности в видео.