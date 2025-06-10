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Чем удивит XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в 2025-м? Рассказываем о новшествах

10 июня 2025 10:16
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13 и 14 июня Молодечно станет культурной столицей Беларуси. Здесь пройдет XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. О новшествах и традициях этого музыкального форума нам рассказали гости. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры города Молодечно и Максим Рассоха, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М. Финберга.

Александр Меженный, ведущий:
Что нового будет в этом году? Чем фестиваль покорит новых посетителей? 

Чем удивит XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в 2025-м? Рассказываем о новшествах -2

Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры города Молодечно:
Уже на протяжении многих лет мы привлекаем, мы зазываем, мы удивляем. В этом году будет более 70 мероприятий в рамках фестиваля. Традиционно, конечно же, основные дни – это пятница и суббота, состоится открытие и закрытие на нашей концертной площадке – Амфитеатр города Молодечно. Но творческий музыкальный марафон стартует 10 июня. Уже начиная с 10 июня у нас открывается много о творческих площадок, на которых состоятся презентации книг, состоятся творческие мастер-классы, выставки, выставки-продажи, а также концертные программы с участием лучших коллективов Минской области, концертные программы на Центральной площади, концертные программы в агрогородках Молодечненского района, а также концертные программы на предприятиях Молодечненского района.

Хотелось бы отметить, что 10 июня мы стартуем уникальным масштабным событием, таким как фестиваль духовой музыки «Майский вальс». В этом году более 500 участников принимают участие.

Подробности в видео.

# Культура # Культура Беларуси # Музыка # Белорусская музыка # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова

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