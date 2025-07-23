Особенные творцы! Картины воспитанников белорусских пансионатов показали в рамках проекта «Сильные духом»

Когда покорение вершин, пусть даже творческих, происходит через особое восприятие мира. И транслировать в общество это можно только через искусство. Известные художники рисуют картины вместе с ребятами, которые имеют особенности психофизического развития. Такие дуэты способны создавать уникальные полотна. Идея легла в основу социально-благотворительного проекта «Сильные духом». Это совместная инициатива белорусского и российского фондов мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто дарит детям веру в себя, свои силы и счастливое будущее – репортаж Алины Мычко.

О чем мы мечтаем? Часто это громкие победы, свершения, материальные блага. А этим людям многое не нужно. Только мама и папа. Семья – самый частый мотив в картинах особенных людей. Владимира Евлаша судьба привела в пансионат 18 лет назад. Сейчас ему 32, но в сердце еще жива детская мечта о тепле родного дома и любящих родителях. У мужчины сложный диагноз, проблемы с речью. Вместо него говорят кисти.

Непростой путь и у Вики Арико. Девушке 17; ее мама лишена родительских прав. С братом Кириллом судьба развела по разным берегам: он учится жить в другом пансионате. Когда художник предложил нарисовать свою мечту, Вика несмело ответила, что не умеет. Но под руководством опытного мастера чувства из самой глубины сердца пролились на холст. Силуэт, глаза. Фигура брата.

В каждом штрихе ярких абстракций зашифрованы мечты, переживания и мысли. Их глубина и чувственность поражает даже тех, кто рядом практически 24/7 – педагогов.

Элла Борисова, директор Червенского детского социального пансионата «Игуменский»:

Твоя ассоциация и твое настроение после просмотра картин – это нечто особенное, которое очень трудно передать даже словами. У каждого своя судьба, и у каждого она неповторимая. Есть девочка, например, которая носит фамилию Мартова, потому что ее в марте нашли новорожденной в лесном массиве. Поэтому фамилия у нее Мартова, она рисовала картину, и она, не зная своих родителей, все равно говорила о маме, папе, и рисовала маму, папу, кота, дом.