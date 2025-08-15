Трамп о разговоре с Лукашенко: провёл замечательную беседу с уважаемым Президентом Беларуси

Американский лидер Дональд Трамп поделился информацией после разговора с белорусским Президентом Александром Лукашенко по телефону. Разговор между лидерами государств состоялся в пятницу, 15 августа.
На своей странице в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что провел замечательную беседу с уважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Американский лидер обозначил, что в первую очередь звонил белорусскому лидеру, чтобы поблагодарить его за освобождение шестнадцати заключенных. Трамп также рассказал, что обсуждалось освобождение еще 1300 заключенных.
«Беседа была очень продуктивной», – отметил глава Белого дома. По словам Трампа, во время телефонного контакта на высшем уровне были затронуты и другие темы, включая визит российского лидера Владимира Путина на Аляску. Трамп также написал, что с нетерпением ждет встречи с Президентом Лукашенко в будущем.
Как ранее сообщалось, 15 августа на Аляске пройдет встреча американского и российского лидеров. Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры на военной базе предварительно в 22:00 по московскому времени.
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Фото: The White House