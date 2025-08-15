Трамп о разговоре с Лукашенко: провёл замечательную беседу с уважаемым Президентом Беларуси

Американский лидер Дональд Трамп поделился информацией после разговора с белорусским Президентом Александром Лукашенко по телефону. Разговор между лидерами государств состоялся в пятницу, 15 августа.

На своей странице в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что провел замечательную беседу с уважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Американский лидер обозначил, что в первую очередь звонил белорусскому лидеру, чтобы поблагодарить его за освобождение шестнадцати заключенных. Трамп также рассказал, что обсуждалось освобождение еще 1300 заключенных.

«Беседа была очень продуктивной», – отметил глава Белого дома. По словам Трампа, во время телефонного контакта на высшем уровне были затронуты и другие темы, включая визит российского лидера Владимира Путина на Аляску. Трамп также написал, что с нетерпением ждет встречи с Президентом Лукашенко в будущем.

Как ранее сообщалось, 15 августа на Аляске пройдет встреча американского и российского лидеров. Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры на военной базе предварительно в 22:00 по московскому времени.

Читайте также:

Лукашенко и Трамп созвонились по телефону

Стали известны составы делегаций США и РФ на переговорах на Аляске

В Белом доме назвали время, когда начнется встреча Путина и Трампа

Фото: The White House