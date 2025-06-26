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Что дороже собственной жизни – Юлия Чичерина

26 июня 2025 11:39
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Большое интервью российской рок-певицы и музыканта Юлии Чичериной Григорию Азаренку.

Что дороже собственной жизни – Юлия Чичерина-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Что дороже собственной жизни?

Юлия Чичерина, рок-певица и музыкант:
Жизнь – ничто. Жизнь как бы кончается. Этого никому не избежать. Жизнь вообще для того, чтобы подготовиться к смерти. Смерть – это важный этап в жизни человека, как рождение. Ты рождаешься, чтобы умереть. Вот как ты протянешь этот маленький срок, который тебе отпущен, и как ты умрешь? Это важно.

# Культура # общество # Русская культура

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