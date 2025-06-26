Григорий Азаренок, СТВ:

Что дороже собственной жизни?



Юлия Чичерина, рок-певица и музыкант:

Жизнь – ничто. Жизнь как бы кончается. Этого никому не избежать. Жизнь вообще для того, чтобы подготовиться к смерти. Смерть – это важный этап в жизни человека, как рождение. Ты рождаешься, чтобы умереть. Вот как ты протянешь этот маленький срок, который тебе отпущен, и как ты умрешь? Это важно.