В Минской области продолжается переброска техники для оказания помощи на жатве
В Минской области продолжается переброска техники для оказания помощи на жатве. Так, комбайны из Стародорожского района работают на Смолевичских полях, а из Несвижского – на Крупских. Работа в этом направлении продолжается, растет и вес каравая.
Продолжит тему Анастасия Близнюк.
В сельхозпредприятии «Новая жизнь» жатва на финише. В 2025 году ставку сделали на пшеницу – культуру, которая из года в год дает стабильный результат и показывает высокую урожайность. В 2025 году – 97 центнеров с гектара.
Технология, дисциплина и трудолюбие, и результат не заставит себя ждать. У Василия Шарапы каждый колосок на вес золота. Начинал с помощника комбайнера. А сегодня за штурвалом комбайна. Трудовой стаж большой. За плечами десятки уборочных, но каждая особенная. Есть что вспомнить.
Василий Шарапа, механизатор сельхозпредприятия «Новая жизнь»:
Начинали с озимого ячменя, потом яровой, чуть просохло – и в бой. Урожай неплохой, я вам скажу. Такой нормальный, под сто центнеров. И ячмень хороший был. А у нас каждый год хороший. За 90 центнеров убираем.
Подробности в видео.