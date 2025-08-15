В Минской области продолжается переброска техники для оказания помощи на жатве. Так, комбайны из Стародорожского района работают на Смолевичских полях, а из Несвижского – на Крупских. Работа в этом направлении продолжается, растет и вес каравая.

В сельхозпредприятии «Новая жизнь» жатва на финише. В 2025 году ставку сделали на пшеницу – культуру, которая из года в год дает стабильный результат и показывает высокую урожайность. В 2025 году – 97 центнеров с гектара.

Технология, дисциплина и трудолюбие, и результат не заставит себя ждать. У Василия Шарапы каждый колосок на вес золота. Начинал с помощника комбайнера. А сегодня за штурвалом комбайна. Трудовой стаж большой. За плечами десятки уборочных, но каждая особенная. Есть что вспомнить.