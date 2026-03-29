Прямой эфир

Новости по тегу #Ксения Пантюхова

От инвестпроектов Гомеля до секретов белорусского легпрома – разговор с Ксенией Пантюховой
29 марта 2026 14:02

От инвестпроектов Гомеля до секретов белорусского легпрома – разговор с Ксенией Пантюховой

Как спасали «Коминтерн» и каково руководить экономикой целой области? Интервью с Ксенией Пантюховой
02 ноября 2025 08:03

Как спасали «Коминтерн» и каково руководить экономикой целой области? Интервью с Ксенией Пантюховой

Норм или стрём выходить «Коминтерну» на маркетплейсы? Мнение Ксении Пантюховой
02 ноября 2025 07:46

Норм или стрём выходить «Коминтерну» на маркетплейсы? Мнение Ксении Пантюховой

«Нам не хватает агрессивного маркетинга» – экс-директор «Коминтерна» о лёгкой промышленности Беларуси
02 ноября 2025 07:38

«Нам не хватает агрессивного маркетинга» – экс-директор «Коминтерна» о лёгкой промышленности Беларуси

«Польский бизнес никогда не отворачивался» – Пантюхова про санкции и подставы от контрагентов
02 ноября 2025 07:29

«Польский бизнес никогда не отворачивался» – Пантюхова про санкции и подставы от контрагентов

Какой самый рисковый проект делали на «Коминтерне»? Ксения Пантюхова вспомнила времена руководства
02 ноября 2025 07:22

Какой самый рисковый проект делали на «Коминтерне»? Ксения Пантюхова вспомнила времена руководства

Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»
27 октября 2025 17:31

Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»

Мы нацелены на серьёзную плодотворную работу – зампредседателя Гомельского облисполкома
28 марта 2025 06:51

Мы нацелены на серьёзную плодотворную работу – зампредседателя Гомельского облисполкома

Обращения граждан, Год качества и санкции. Пообщались с генеральным директором «Коминтерна»
21 июля 2024 13:45

Обращения граждан, Год качества и санкции. Пообщались с генеральным директором «Коминтерна»

«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия?
12 декабря 2021 17:46

«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия?

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели
12 декабря 2021 17:41

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели