Новости по тегу #Ксения Пантюхова

Гость программы – член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Ксения Пантюхова.
Гость нового выпуска проекта Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса» – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.
«Нужно делить на тот товар, который может или не может», – сказала бывший руководитель предприятия.
«Мы занимали свою нишу, и наши партнеры были готовы идти на цены немножко дороже, но работать с нами», – рассказала Ксения Пантюхова про «Коминтерн».
«Слава богу, мы выбирали себе контрагентов, которые не способны на подставы», – рассказала заместитель председателя Гомельского облисполкома.
«Самое сложное было вселить уверенность в коллектив», – вспоминает Ксения Пантюхова.
Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» смотрите 2 ноября в 10:15 на РТР-Беларусь.
Президент накануне принял ряд кадровых решений. Задачи поставлены по всем направлениям.
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