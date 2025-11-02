Какой самый рисковый проект делали на «Коминтерне»? Ксения Пантюхова вспомнила времена руководства

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что вы перво-наперво сделали на «Коминтерне»?

Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:

Это мое детище, которое я очень люблю, очень горжусь после дочери. Александр Осенко:

А ребрендинг магазинов – это вы? Ксения Пантюхова:

Да. Самое сложное было вселить уверенность в коллектив. Один из самых рисковых проектов, которые мы делали на «Коминтерне», еще во времена, когда у нас не было оборотных средств и не было прибыли, – мы затеяли модернизацию, мы снесли первый этаж, перестроили и сделали торговую линейку. Идея торговой линейки была в том, чтобы мужчины, впоследствии и женщин мы туда добавили, могли прийти и купить, начиная от нижнего, обувь. И это все белорусское. Поэтому мы построили достаточно красивый торгово-променадный… Мы сделали променадную дорожку, очень красивые торговые площади.

Ксения Пантюхова:

Параллельно делали ребрендинг, потому что то, что представлял из себя «Коминтерн» на тот момент, в подсознании всех это был такой совковый в нехорошем смысле… Есть советский в хорошем смысле, и мы оставили это название, чтобы подчеркнуть именно хорошее в смысле советского, то, что мы взяли оттуда. Но совковость в плане того, что когда ты приходил в маленький магазин, старые примерочные и картонка, – это были времена, которые должны были уйти. Не нужно под кого-то что-то делать, не нужно под итальянцев. Почему мы не можем гордиться тем, что мы умеем делать сами? «Коминтерн» – это предприятие с вековой историей. Хорошая эта история или плохая, она есть, и отказываться от своей истории неправильно. Александр Осенко:

Как вам удалось, чтобы люди в вас поверили?