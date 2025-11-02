Какой самый рисковый проект делали на «Коминтерне»? Ксения Пантюхова вспомнила времена руководства
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что вы перво-наперво сделали на «Коминтерне»?
Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:
Это мое детище, которое я очень люблю, очень горжусь после дочери.
Александр Осенко:
А ребрендинг магазинов – это вы?
Ксения Пантюхова:
Да. Самое сложное было вселить уверенность в коллектив. Один из самых рисковых проектов, которые мы делали на «Коминтерне», еще во времена, когда у нас не было оборотных средств и не было прибыли, – мы затеяли модернизацию, мы снесли первый этаж, перестроили и сделали торговую линейку. Идея торговой линейки была в том, чтобы мужчины, впоследствии и женщин мы туда добавили, могли прийти и купить, начиная от нижнего, обувь. И это все белорусское. Поэтому мы построили достаточно красивый торгово-променадный… Мы сделали променадную дорожку, очень красивые торговые площади.
Ксения Пантюхова:
Параллельно делали ребрендинг, потому что то, что представлял из себя «Коминтерн» на тот момент, в подсознании всех это был такой совковый в нехорошем смысле… Есть советский в хорошем смысле, и мы оставили это название, чтобы подчеркнуть именно хорошее в смысле советского, то, что мы взяли оттуда. Но совковость в плане того, что когда ты приходил в маленький магазин, старые примерочные и картонка, – это были времена, которые должны были уйти.
Не нужно под кого-то что-то делать, не нужно под итальянцев. Почему мы не можем гордиться тем, что мы умеем делать сами? «Коминтерн» – это предприятие с вековой историей. Хорошая эта история или плохая, она есть, и отказываться от своей истории неправильно.
Александр Осенко:
Как вам удалось, чтобы люди в вас поверили?
Ксения Пантюхова:
Вс на своем примере. Мы, когда шили медицинские изделия, я выходила по выходным вместе со своими замами, с дирекцией. И вместе с рабочими складывали, упаковывали медицинские изделия, упаковывали маски. Я всегда открыто приходила к ним, всегда открыто рассказывала, что происходит.
Когда мы открыли первый новый магазин, линейку на первом этаже, флагманский магазин, мы с него начали, потом уже ремонт и ребрендинг проводили в остальных магазинах, я увидела, что люди поверили, у них начали немножко гореть глаза.
Наверное, самое большое мое достижение за пять лет работы на «Коминтерне» – то, что, когда я уходила, люди любили, уважали предприятие, ценили то рабочее место, которое они имели.
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