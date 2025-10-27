Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Поимпровизируем?
Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:
Конечно!
Александр Осенко:
Давайте я уже все-таки.
Ксения Пантюхова:
А может, я?
Александр Осенко:
Ну давайте.
Александр Осенко:
Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет…
Ксения Пантюхова:
Здравствуйте, меня зовут Ксения. 28 потушенных изб, 32 остановленных коня.
Александр Осенко:
Соль я доверю вам.
Ксения Пантюхова:
Это зря.
Александр Осенко:
Чтобы снять с себя ответственность.
Ксения Пантюхова:
Я поняла, я поняла.
Александр Осенко:
Вы управляете экономикой всей области.
Ксения Пантюхова:
Выход есть из любой ситуации. Есть только цена этого выхода.
Александр Осенко:
Как вы отдыхаете?
Ксения Пантюхова:
Если не держу в руках пилу, газонокосилку, то я держу в руках ракетку.
Ксения Пантюхова:
Выглядит, по-моему, очень прекрасно, очень романтично.
Александр Осенко:
Оно будет еще и вкусно.
Ксения Пантюхова:
И компания хорошая, и накормили. Боже, ну, мечта!
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 2 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.