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Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»

27 октября 2025 17:31
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.

Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Поимпровизируем?

Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:
Конечно!

Александр Осенко:
Давайте я уже все-таки.

Ксения Пантюхова:
А может, я?

Александр Осенко:
Ну давайте. 

Александр Осенко:
Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет… 

Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Ксения Пантюхова:
Здравствуйте, меня зовут Ксения. 28 потушенных изб, 32 остановленных коня.

Александр Осенко:
Соль я доверю вам. 

Ксения Пантюхова:
Это зря. 

Александр Осенко:
Чтобы снять с себя ответственность.

Ксения Пантюхова:
Я поняла, я поняла.

Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Вы управляете экономикой всей области.

Ксения Пантюхова:
Выход есть из любой ситуации. Есть только цена этого выхода. 

Александр Осенко:
Как вы отдыхаете? 

Ксения Пантюхова:
Если не держу в руках пилу, газонокосилку, то я держу в руках ракетку. 

Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Ксения Пантюхова:
Выглядит, по-моему, очень прекрасно, очень романтично. 

Александр Осенко:
Оно будет еще и вкусно. 

Ксения Пантюхова:
И компания хорошая, и накормили. Боже, ну, мечта!

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 2 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Интервью # Александр Осенко # Ксения Пантюхова

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