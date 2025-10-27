Каково управлять экономикой целой области – Ксения Пантюхова в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Поимпровизируем? Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:

Конечно! Александр Осенко:

Давайте я уже все-таки. Ксения Пантюхова:

А может, я? Александр Осенко:

Ну давайте. Александр Осенко:

Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет…

Ксения Пантюхова:

Здравствуйте, меня зовут Ксения. 28 потушенных изб, 32 остановленных коня. Александр Осенко:

Соль я доверю вам. Ксения Пантюхова:

Это зря. Александр Осенко:

Чтобы снять с себя ответственность. Ксения Пантюхова:

Я поняла, я поняла.

Александр Осенко:

Вы управляете экономикой всей области. Ксения Пантюхова:

Выход есть из любой ситуации. Есть только цена этого выхода. Александр Осенко:

Как вы отдыхаете? Ксения Пантюхова:

Если не держу в руках пилу, газонокосилку, то я держу в руках ракетку.