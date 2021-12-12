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«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия?

12 декабря 2021 17:46
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Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха.

Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.

«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия?-1

Работа над женским направлением заняла год. Тестировали новые материалы, купили оборудование для обработки шелковых тканей.

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели (подробности здесь).

При этом ставку на диверсификацию делают не только в ассортименте, но и на рынках сбыта. Сейчас более 60 % продукции идет на экспорт, белорусские костюмы продаются в девяти странах.

«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия?-4

Ксения Пантюхова, генеральный директор предприятия «Коминтерн»:
Негативного влияния санкций мы на себе не почувствовали. Политика политикой, экономика экономикой. Мы субъект хозяйствования, мы бизнесмены и работаем с такими же бизнесменами. Всегда я говорила – если бизнесу это выгодно, он будет работать. Поэтому на сегодня мы год заканчиваем – на четверть увеличили свой экспорт. Мы расшили географию экспорта.

# Санкции # Экономика # Ксения Пантюхова # Анна Корольчук # Фотофакт

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