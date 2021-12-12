«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия?
Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха.
Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.
Работа над женским направлением заняла год. Тестировали новые материалы, купили оборудование для обработки шелковых тканей.
Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели (подробности здесь).
При этом ставку на диверсификацию делают не только в ассортименте, но и на рынках сбыта. Сейчас более 60 % продукции идет на экспорт, белорусские костюмы продаются в девяти странах.
Ксения Пантюхова, генеральный директор предприятия «Коминтерн»:
Негативного влияния санкций мы на себе не почувствовали. Политика политикой, экономика экономикой. Мы субъект хозяйствования, мы бизнесмены и работаем с такими же бизнесменами. Всегда я говорила – если бизнесу это выгодно, он будет работать. Поэтому на сегодня мы год заканчиваем – на четверть увеличили свой экспорт. Мы расшили географию экспорта.