«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия?

Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха. Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.

Работа над женским направлением заняла год. Тестировали новые материалы, купили оборудование для обработки шелковых тканей. Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели (подробности здесь). При этом ставку на диверсификацию делают не только в ассортименте, но и на рынках сбыта. Сейчас более 60 % продукции идет на экспорт, белорусские костюмы продаются в девяти странах.