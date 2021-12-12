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Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели

12 декабря 2021 17:41
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Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха.

Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели-1

Ксения Пантюхова, генеральный директор предприятия «Коминтерн»:
В таком же формате мы открыли буквально неделю назад магазин в Минске, сейчас у нас в планах, я думаю, в течение двух недель – месяца открыть такой же магазин в Витебске. Ну, и дальше уже пойдем развивать свой рынок.

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели-4

В 2021 году у швейной фабрики ребрендинг. Главная задача – показать, что классика бывает современной, а приобретение хорошего костюма – достойная инвестиция в имидж. Поэтому покупателям должно быть приятно и комфортно делать выбор, что и постарались воплотить в фирменной сети. Однако изменения коснулись не только этого.

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Более 100 лет «Коминтерн» одевает мужчин в качественные деловые костюмы, но эта осень стала для предприятия особенной – здесь наконец-то запустили полноценную линейку женской одежды. Поэтому теперь в фирменные магазины спешат и бизнесвумен.

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели-10

Это решение стало логичным продолжением векового опыта по работе с костюмом. И если раньше такого спроса на деловую женскую одежду не было, то сегодня представительницы прекрасного пола руководят наравне с мужчинами и хотят выглядеть уверенными и привлекательными.

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели-13

Ксения Пантюхова:
Наши мужчины не настолько большие модники, которые подвержены обновлению своего гардероба. Женщины все-таки модницы, женщины всегда хотят быть красивыми. Говорят, хлеба не куплю, но платьишко обязательно. Поэтому, исследуя рынок, мы понимаем, что ниша именно деловой, красивой и женственной одежды, где-то упущена немножко.

Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели-16

Работа над женским направлением заняла год. Тестировали новые материалы, купили оборудование для обработки шелковых тканей.

«Если бизнесу это выгодно, он будет работать». Почему западные санкции никак не повлияли на работу этого белорусского предприятия? Читайте далее.

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Корольчук # Ксения Пантюхова # Фотофакт

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