Они создавали мужские деловые костюмы более 100 лет. И в 2021 году выпустили женскую линейку – посмотрите на эти модели

Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха. Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.

Ксения Пантюхова, генеральный директор предприятия «Коминтерн»:

В таком же формате мы открыли буквально неделю назад магазин в Минске, сейчас у нас в планах, я думаю, в течение двух недель – месяца открыть такой же магазин в Витебске. Ну, и дальше уже пойдем развивать свой рынок.

В 2021 году у швейной фабрики ребрендинг. Главная задача – показать, что классика бывает современной, а приобретение хорошего костюма – достойная инвестиция в имидж. Поэтому покупателям должно быть приятно и комфортно делать выбор, что и постарались воплотить в фирменной сети. Однако изменения коснулись не только этого.

Анна Корольчук, корреспондент:

Более 100 лет «Коминтерн» одевает мужчин в качественные деловые костюмы, но эта осень стала для предприятия особенной – здесь наконец-то запустили полноценную линейку женской одежды. Поэтому теперь в фирменные магазины спешат и бизнесвумен.

Это решение стало логичным продолжением векового опыта по работе с костюмом. И если раньше такого спроса на деловую женскую одежду не было, то сегодня представительницы прекрасного пола руководят наравне с мужчинами и хотят выглядеть уверенными и привлекательными.

Ксения Пантюхова:

Наши мужчины не настолько большие модники, которые подвержены обновлению своего гардероба. Женщины все-таки модницы, женщины всегда хотят быть красивыми. Говорят, хлеба не куплю, но платьишко обязательно. Поэтому, исследуя рынок, мы понимаем, что ниша именно деловой, красивой и женственной одежды, где-то упущена немножко.