Норм или стрём выходить «Коминтерну» на маркетплейсы? Мнение Ксении Пантюховой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.

Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:

Нужно делить на тот товар, который может или не может. Мы в «Коминтерне» пробовали. Но хочу вам сказать, когда мы делали ребрендинг и выходили на какой-то уровень, то есть мы шли в премиальную линейку, использовали премиальные ткани.

Берем обычного потребителя. Вам понравилось фото, вы заказали костюм, до вас его померил человек, товарный вид уже нарушен. Вы посмотрели, что это марка «Коминтерн», вы для себя поставили галочку, что «Коминтерн» я не закажу больше никогда. То есть здесь в какой-то степени маркетплейсы – это путь похоронить свою оффлайн-розницу. А мы ее, наоборот, старались развивать.

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