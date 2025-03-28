Мы нацелены на серьёзную плодотворную работу – зампредседателя Гомельского облисполкома
От развития сел и городов до работы на внешних рынках. Об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент накануне принял ряд кадровых решений. Новые лица в местной вертикали власти, перестановки в Администрации Президента, Национальном банке, внешнеполитическом ведомстве, госорганизациях и вузе. Задачи поставлены по всем направлениям. Общий ориентир для всех – нынешняя пятилетка потребует максимальной отдачи и труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководящие посты занимают полные сил и идей профессионалы, у которых за плечами опыт работы. Им предстоит развивать города, работать с кадрами – одним словом эффективно трудиться на местах. Тем более, полномочий в последнее время прибавилось. Главное – не упустить возможности и видеть перспективы.
Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай.
Ксения Пантюхова теперь зампредседателя Гомельского облисполкома, будет курировать вопросы экономики и промышленности. Председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков до этого возглавлял «Могилевский завод лифтового машиностроения». Новые руководители в Бобруйском, Кричевском и Круглянском райисполкомах. Сменились главы администраций Новобелицкого района Гомеля, а также Московского и Фрунзенского районов столицы.
Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
Задачи стоят очень серьезные, и глава государства сейчас нацелен у нас на серьезную работу. Год будет достаточно непростой, мы заканчиваем пятилетку. Гомельская область – это достаточно промышленная область, это 20 % промышленного производства всей республики. Поэтому она, наверное, очень потенциальная, у нее огромный потенциал, у нас есть резервы, есть куда расти, поэтому нацелены на серьезную плодотворную работу.