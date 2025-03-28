Мы нацелены на серьёзную плодотворную работу – зампредседателя Гомельского облисполкома

От развития сел и городов до работы на внешних рынках. Об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент накануне принял ряд кадровых решений. Новые лица в местной вертикали власти, перестановки в Администрации Президента, Национальном банке, внешнеполитическом ведомстве, госорганизациях и вузе. Задачи поставлены по всем направлениям. Общий ориентир для всех – нынешняя пятилетка потребует максимальной отдачи и труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководящие посты занимают полные сил и идей профессионалы, у которых за плечами опыт работы. Им предстоит развивать города, работать с кадрами – одним словом эффективно трудиться на местах. Тем более, полномочий в последнее время прибавилось. Главное – не упустить возможности и видеть перспективы.

Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай.

Ксения Пантюхова теперь зампредседателя Гомельского облисполкома, будет курировать вопросы экономики и промышленности. Председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков до этого возглавлял «Могилевский завод лифтового машиностроения». Новые руководители в Бобруйском, Кричевском и Круглянском райисполкомах. Сменились главы администраций Новобелицкого района Гомеля, а также Московского и Фрунзенского районов столицы.