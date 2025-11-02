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«Польский бизнес никогда не отворачивался» – Пантюхова про санкции и подставы от контрагентов

02 ноября 2025 07:29
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Когда работали в бизнесе, были от контрагентов подставы?

«Польский бизнес никогда не отворачивался» – Пантюхова про санкции и подставы от контрагентов-2

Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета: 
Были, конечно, сбои, были невыполнения обязательств. Это не подставы. Подставы — это уже что-то более серьезное. Слава богу, мы выбирали себе контрагентов, которые не способны на подставы. По крайней мере, мы с этим не сталкивались. Но неисполнение обязательств, конечно, было. Было много путей выхода из этих ситуаций, но всегда старались выходить очень достойно, красиво, сохранив при этом деловые отношения.

Мы говорили о санкционной политике. В принципе, мы не прекращали работать с Польшей, и польский бизнес никогда не отворачивался. Усложнилась логистика, увеличились цены доставки, нужно было думать «как». С Польшей мы как работали, так и работаем. Нас ведь ни на одном рынке не ждут, нигде с распростертыми объятиями нас не встречают. Мы везде работаем.

Особенно хочу сказать про рынок, про легкую промышленность. Достаточно сложный рынок. Это не товар первой необходимости. И когда проседает что-то, то это первое, что на себе чувствует этот удар.

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# Интервью # Санкции # Бизнес в Беларуси # Международное сотрудничество # Ксения Пантюхова # Александр Осенко

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