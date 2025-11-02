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«Нам не хватает агрессивного маркетинга» – экс-директор «Коминтерна» о лёгкой промышленности Беларуси

02 ноября 2025 07:38
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
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«Нам не хватает агрессивного маркетинга» – экс-директор «Коминтерна» о лёгкой промышленности Беларуси-2

Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:
Нам не хватает агрессивного маркетинга. По крайней мере, мы в «Коминтерне» находили всегда свою фишку. Мы на рынке были не одни. И на российском рынке, допустим, мы были не самыми дешевыми. И по цене мы не самые конкурентные.

Но мы находили свою фишку, и про нас всегда говорили, что есть производители и есть «Коминтерн». Говорили: вот то – это плитка, а «Коминтерн» – это шоколад. Они упакованы в одинаковую упаковку. Но только это плитка, а это шоколад. Мы занимали свою нишу, и наши партнеры были готовы идти на цены немножко дороже, но работать с нами.

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# Интервью # Предприятия Беларуси # Экономика # Ксения Пантюхова # Александр Осенко

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