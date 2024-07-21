Обращения граждан, Год качества и санкции. Пообщались с генеральным директором «Коминтерна»

Сегодня в гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики, генеральный директор открытого акционерного общества «Коминтерн» Ксения Пантюхова. ЖКХ, земельные и наследственные споры. С какими вопросами граждане приходят к сенаторам? Никита Рачиловский, СТВ:

Поделитесь, пожалуйста, вашими первыми впечатлениями о работе в Совете Республики. Как изменился ваш привычный рабочий день?

Ксения Пантюхова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Это огромное удовольствие от работы с очень интересными людьми. Команда Совета Республики – это такая команда талантливых, прогрессивных, профессионалов с огромным багажом знаний и компетенций в самых различных сферах. Рабочий график. Ну, жизнь стала гораздо динамичнее. Тайм-менеджмент вышел на такой более высокий уровень. Тем не менее могу сказать, что испытываю гордость от того, что вовлечена, причастна к той огромной работе, которую проводит Совет Республики.

Никита Рачиловский:

Вы уже успели провести свои личные приемы граждан и прямые телефонные линии. Расскажите, пожалуйста, что волнует наших граждан и как планируете их вопросы разрешать? Ксения Пантюхова:

Имея опыт госслужбы, еще с тех времен я точно знаю, что общение с людьми – это такая первостепенная задача, это основополагающее в работе, наверное, не только сенаторов, а и депутатов всех уровней, да и руководителей всех уровней. У нас в республике работа эта поставлена четко, и мы понимаем, что любой гражданин может записаться и прийти на прием по волнующему его вопросу к любому руководителю, в компетенции которого, он считает, входит разрешение его вопроса. На самом деле люди приходят с достаточно разными вопросами. Пальму первенства однозначно удерживают вопросы ЖКХ, земельные споры, наследственные споры. Вопросы есть достаточно серьезные. Мы подключаем должностные лица для решения тех или иных вопросов. Ну и, конечно же, тут главное понимать, почему возник этот вопрос, почему он длительное время не решается. И вот, наверное, отвечая на вопрос, почему он возникает, мы видим направления или сферы, в которых нужно что-то изменить или что-то улучшить. «Качество в принципе стало брендом нашей республики» Никита Рачиловский:

Вы возглавляете «Коминтерн». Расскажите, пожалуйста, про недавние ваши достижения и планы на перспективу.

Ксения Пантюхова:

Вообще считаю, что самое главное достижение руководителя предприятия – это построение эффективной команды. Это, наверное, сейчас такой ключевой инструмент для решения любых поставленных задач. И могу сказать, что эту задачу мы решили, потому что сейчас в условиях санкционного давления, в условиях таких внешних меняющихся факторов только эффективная команда может динамично подстраиваться, реагировать и решать те вопросы, которые возникают. У нас заведено на предприятии, у нас, если есть задача, у нас есть не просто план А, у нас всегда есть план B, иногда даже план С, то есть условие «а что если?» Если произойдет вот эта ситуация, значит решение будет такое, если такая, значит такое. И вот такой подход ситуативный, наверное, возможен только с эффективной командой. Поэтому вот это, наверное, самое главное, что есть. А вообще, за два года последних мы перестроили полностью логистику свою, перенаправили потоки сырья. И вы знаете, что, наверное, мы вписали модернизацию производства в такой ежедневный процесс производства. Цели у нас достаточно амбициозные, серьезные. Это и покорение новых рынков, улучшение своего внутреннего. Мы провели ребрендинг и переделали полностью всю торговую сеть. Сейчас она узнаваема, она современна. Мы пересмотрели обязательно подходы к системе продаж, к системе обслуживания. У нас единая система, и каждый пришедший человек, каждый покупатель, пришедший в магазин, должен остаться доволен.

Никита Рачиловский:

По стране шагает Год качества. Скажите, пожалуйста, что он принес в работу «Коминтерна»? Ксения Пантюхова:

У нас вообще качество в принципе стало брендом нашей республики. И когда мы говорим «белорусское», это уже тождественное понятие качественного. Поэтому качество, в принципе – это основа основ. Если мы говорим о работе предприятия, то мы стараемся делать так, чтобы обеспечить качественные условия труда для наших сотрудников, качественные условия отдыха, качественное медицинское обслуживание. И, в принципе, цель нашей работы – это самое главное – улучшение качества жизни наших сотрудников. Ну, это вот, наверное, что касается работы предприятия. Если говорить о продукции, то качество – это наше самое главное конкурентное преимущество. Сейчас не секрет, наверное, конкуренция очень жесткая, и в легкой промышленности в том числе. Поэтому, наверное, на рынке побеждает тот, кто соблюдает соотношение «цена-качество» на самом оптимальном уровне. Поэтому, в принципе, качество – это то, на чем мы держимся. Очень важно, что вот этот год объявлен Годом качества – это такой хороший акцент. И еще раз заострить внимание на том, насколько важен этот параметр. Ну, а если еще все-таки говорить о «Коминтерне», то в этом году «Коминтерну» 105 лет. И вы знаете, что 105 лет истории «Коминтерна» – это, в общем-то, 105 лет истории про качество. Никита Рачиловский:

Мы поздравляем вас с этой датой. Ксения Пантюхова:

Спасибо. «Это всегда новые возможности». Как санкции повлияли на «Коминтерн»? Никита Рачиловский:

Скажите, пожалуйста, не могу не спросить, санкции, они нас ослабили или все же усилили?