Как спасали «Коминтерн» и каково руководить экономикой целой области? Интервью с Ксенией Пантюховой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ксения Пантюхова. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В какие годы вы определились с будущей профессией? Кем хотели быть в детстве? «Очень хотелось скорее получить специальность и пойти работать»

Ксения Пантюхова, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:

Будете смеяться. В детстве больше хотела стать певицей. Это все-таки 90-е годы, когда «Ласковый май», Юра Шатунов, «Седая ночь». Ближе к этому, но с математикой проблем никогда не было, поэтому цифры – это мое. После школы я пошла учиться в техникум. Я закончила машиностроительный техникум в Гомеле, бухучет. Очень хотелось скорее получить специальность и пойти работать, чтобы зарабатывать свои деньги. Александр Осенко:

Как сложилась ваша жизнь после техникума?

Ксения Пантюхова:

Родители настаивали, чтобы я пошла учиться в университет на дневное, но меня было уже не остановить. Я четко знала, что я пойду на заочное и пойду работать. После техникума первое рабочее место было очень интересным. Это был завод пластмассовых изделий, я была контрольным мастером в службе контроля качества. Я проработала в качестве контрольного мастера месяца три. Потом пошла работать по специальности в бухгалтерию. Александр Осенко:

И на заочное в университет? На кого? Ксения Пантюхова:

Бухучет. Самое большое достижение – это моя дочь

Ксения Пантюхова:

Дочь закончила 11 классов, потом пошла, это было ее мечтой, ее целью – поступить на факультет международных отношений. Она закончила французскую гимназию. Она 11 класс полностью посвятила себя подготовке. Она убрала все соцсети. У нас не было ни соцсетей, ничего. Это была абсолютная полная подготовка к поступлению. Александр Осенко:

Сама? Осознанно? Ксения Пантюхова:

Осознанно. Александр Осенко:

Какой дадите совет по воспитанию детей? Ксения Пантюхова:

Себя воспитывать надо. Не надо детей воспитывать. Детей нужно любить, а воспитывать – себя. Они на вашем примере будут смотреть, что нужно делать. Самое мое большое достижение – это моя дочь. Был ли страх перед тем, как возглавить «Коминтерн»?

Александр Осенко:

Перед тем как руководить крупным предприятием «Коминтерн», принять решение пойти возглавить это предприятие, что творилось в голове? Был ли страх? Ксения Пантюхова:

Наверное, не страх. На тот момент, когда мне предложили возглавить «Коминтерн», я работала на Гомельском химическом заводе. Если честно, первоначально был страх уйти из госслужбы снова в реальный сектор. Но мне нравился и нравится реальный сектор экономики. Это интересно. Александр Осенко:

Где лучше? Ксения Пантюхова:

Везде хорошо. Везде надо работать. Это ключевое. Александр Осенко:

Где вы себя более комфортно чувствуете?

Ксения Пантюхова:

Я себя везде комфортно чувствую. Есть хорошая, мудрая поговорка. Не можешь делать то, что любишь, люби то, чем занимаешься. Это ключевое. Поэтому, когда мне предложили возглавить «Коминтерн», это было очень неожиданно, потому что об этом предприятии я мало что знала, о мужской одежде тем более. Судьба распорядилась так, что меня позвал на тот момент руководитель области, пожал мне руку и сказал: я верю, у тебя все получится, удачи. Поэтому первый раз порог «Коминтерна» я переступила уже в роли генерального директора. Александр Осенко:

Тогда «Коминтерн» был, мягко говоря, не на плаву. Ксения Пантюхова:

Мягко говоря, да. Я когда пришла на «Коминтерн», там была 4-дневка, были убытки. Это был 2019 год, ковидный. Было сложно, конечно. Мы учились шить медицинские костюмы, мы учились шить маски, участвовали в тендерах. О том, как формирует свою команду

Александр Осенко:

Как вы формируете свои команды, где работаете? Ксения Пантюхова:

Мне очень везет. Я могу сказать, что я горжусь каждой командой, с которой мы работали. И горисполком могу вспоминать. Это была просто потрясающая команда! Александр Осенко:

Везение – понятно. Но как вы их отбираете? Ксения Пантюхова:

Не отбираю, а встраиваю. Их нужно заражать. Я когда пришла на «Коминтерн», я не поменяла ни одного топ-менеджера, у меня все замы – это те люди, которые проработали там же по 20 лет. Но если ты заражаешь людей своей идеей, они пойдут за тобой. В госслужбе проще работать после реального сектора экономики? Александр Осенко:

Проще ли работать в госслужбе после реального сектора экономики?

Ксения Пантюхова:

В госслужбе работать всегда сложно, потому что это многозадачность. Но после реального – проще. Ты понимаешь процессы, ты понимаешь, что ты хочешь от предприятий, где можно посмотреть, какие есть резервы. Александр Осенко:

Сейчас, когда вы управляете экономикой Гомельской области, на предприятии, наверное, вы сразу видели результаты своей работы, а здесь имеет некая игра в долгую. На предприятии тоже не сразу. Не, но все-таки реальный сектор экономики, он по балансу предприятий сразу понятен. Совсем не раздражает. Ты понимаешь, к чему ты идешь, ты понимаешь, что ты выстраиваешь. Слушайте, терпение, это тоже один из рецептов настоящего белоруса. Ну, это бесспорно. Конечно. Поэтому без этого ингредиента и Беларуса настоящего-то не будет. Терпение обязано быть. Как работали над законопроектом по беспилотникам Александр Осенко:

Приоткройте тайну. Над каким законом или нормативным правовым актом вы сейчас работаете в комиссии?