Молостов: задача у пограничников одна – надёжная охрана государственной границы

Исходя из особенностей нынешней обстановки и сохраняющейся напряженности вокруг белорусской границы, в решении на ее охрану на 2025 год появилось новое, но задачи неизменны.

Президент Беларуси утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил глава государства, важно не просто ее защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Президент Республики Беларусь детально и точно знает всю обстановку, складывающуюся на государственной границе, по периметру нашей страны. Сегодня были определены задачи, мероприятия по месту, времени, по направлениям действий не только пограничников, но и в целом силового блока, который работает в интересах охраны государственной границы. Для пограничников, конечно, исходя из особенностей обстановки, много нового, с учетом той напряженности, которая складывается вокруг наших границ, но тем не менее задача у нас, у пограничников, остается одна – надежная охрана государственной границы. Каких-то резких изменений и движений со стороны сопредельных государств мы не видим, но вместе с тем напряженность остается.

В Беларуси ведется непрерывное совершенствование пограничной службы, в том числе ее техническое оснащение. В рамках программы Союзного государства начато создание высокотехнологичного подразделения на польском участке границы. В приоритете – совершенствование боевой подготовки военнослужащих, полевой выучки маневренных групп, обеспечение готовности пограничников к пресечению вооруженных и иных провокаций на госгранице.