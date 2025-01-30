В Беларуси по программе «Пограничная безопасность» появляются автоматизированные посты и новые заставы

Не просто защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы. Одну из ключевых задач, которая стоит перед пограничными войсками, озвучил Президент. Во Дворце Независимости 30 января шла речь о национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим принят важнейший документ – Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году. Тищенко: фактор военных угроз сегодня возрастает – Беларуси нельзя ослаблять позиции.

В стране реализуется госпрограмма «Пограничная безопасность». Создаются автоматизированные посты, разворачиваются сигнализационные системы, устанавливаются различные датчики. Новые заставы появляются на самых сложных участках. На южных рубежах уже эксплуатируются две новые, столько же вот-вот заработают, еще восемь комплексов появятся в ближайшее время. На Днепре несет службу плавучая застава – брандвахта. А в акватории Западного Буга на легендарной заставе имени Андрея Кижеватова за счет союзного бюджета создается высокотехнологичное подразделение. Цель не только патрулирование, но и реагирование на развитие обстановки.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Любой конфликт начинается с маленьких вещей. И провокация – это как раз те спички, которыми пытаются разжечь огонь войны. Поэтому, конечно, надо учитывать и все вопросы, связанные с «хоругвями», экстремистскими устремлениями. Тем не менее все это – база под глобальные проблемы.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Охрана государственной границы – это глубоко эшелонированная система. Не только по самой линии государственной границы мы организовываем и несем службу, но и укрепляемся в пределах приграничной зоны и приграничной территории.