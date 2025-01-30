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В Беларуси по программе «Пограничная безопасность» появляются автоматизированные посты и новые заставы

30 января 2025 17:43
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Не просто защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы. Одну из ключевых задач, которая стоит перед пограничными войсками, озвучил Президент. Во Дворце Независимости 30 января шла речь о национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим принят важнейший документ – Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году.

Тищенко: фактор военных угроз сегодня возрастает – Беларуси нельзя ослаблять позиции.

В Беларуси по программе «Пограничная безопасность» появляются автоматизированные посты и новые заставы-2

В стране реализуется госпрограмма «Пограничная безопасность». Создаются автоматизированные посты, разворачиваются сигнализационные системы, устанавливаются различные датчики. Новые заставы появляются на самых сложных участках. На южных рубежах уже эксплуатируются две новые, столько же вот-вот заработают, еще восемь комплексов появятся в ближайшее время. На Днепре несет службу плавучая застава – брандвахта. А в акватории Западного Буга на легендарной заставе имени Андрея Кижеватова за счет союзного бюджета создается высокотехнологичное подразделение. Цель не только патрулирование, но и реагирование на развитие обстановки.

В Беларуси по программе «Пограничная безопасность» появляются автоматизированные посты и новые заставы-4

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Любой конфликт начинается с маленьких вещей. И провокация – это как раз те спички, которыми пытаются разжечь огонь войны. Поэтому, конечно, надо учитывать и все вопросы, связанные с «хоругвями», экстремистскими устремлениями. Тем не менее все это – база под глобальные проблемы. 

В Беларуси по программе «Пограничная безопасность» появляются автоматизированные посты и новые заставы-6

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Охрана государственной границы – это глубоко эшелонированная система. Не только по самой линии государственной границы мы организовываем и несем службу, но и укрепляемся в пределах приграничной зоны и приграничной территории. 

В Беларуси по программе «Пограничная безопасность» появляются автоматизированные посты и новые заставы-8

За скупым формулировками – совершенствование всей системы охраны границы. Понятно, все это не для широкого освещения. Но какие бы современные методы и средства ни использовали, граница – это всегда единство ответственности. Когда зоркость проявляют не только те, кто на флангах, но и местные предисполкома, участковый или продавец. А самые нерушимые границы – те, которые берегут сами жители. Когда с этого забора начинается не только твой огород, но и вся страна.

Лукашенко: в охране границы принимают участие все силовые структуры – от милиции до Минобороны.

# Государственная граница Беларуси # Александр Тищенко # Константин Молостов # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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