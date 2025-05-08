Председатель Госпогранкомитета приехал в гости к ветерану Великой Отечественной

В преддверии Дня Победы к теплым словам и поздравлениям ветеранов, бывших узников концлагерей, блокадников, присоединяются и белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гости к ветерану Великой Отечественной и партизану отряда «Борьба» Василию Петровичу Довжонку приехал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов. Руководитель ведомства вручил герою подарки и пообщался с его семьей.

Василий Петрович рассказал о своем жизненном пути: после войны герой проходил службу в пограничных войсках. Отслужив 29 лет, трудился в Комитете государственного контроля. Ветеран поблагодарил гостей за постоянную поддержку и внимание со стороны пограничников.