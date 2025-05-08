Председатель Госпогранкомитета приехал в гости к ветерану Великой Отечественной

В преддверии Дня Победы к теплым словам и поздравлениям ветеранов, бывших узников концлагерей, блокадников, присоединяются и белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня Победы к теплым словам и поздравлениям ветеранов, бывших узников концлагерей, блокадников, присоединяются и белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гости к ветерану Великой Отечественной и партизану отряда «Борьба» Василию Петровичу Довжонку приехал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов. Руководитель ведомства вручил герою подарки и пообщался с его семьей.
Василий Петрович рассказал о своем жизненном пути: после войны герой проходил службу в пограничных войсках. Отслужив 29 лет, трудился в Комитете государственного контроля. Ветеран поблагодарил гостей за постоянную поддержку и внимание со стороны пограничников.
Иван Гульба, начальник управления Госпогранкомитета:
К сожалению, время не стоит на месте, на сегодня в органах пограничной службы осталось всего шесть ветеранов Великой Отечественной войны, пограничников. Это Довжонок Василий Петрович, буквально 20 октября текущего года ему исполнится 100 лет. В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войны мы отдаем дань памяти павшим воинам, защитникам нашей страны, которые позволили нам на сегодняшний момент работать и жить в мирной, свободной, независимой стране.
Также сотрудники ведомства почтили память погибших у монумента на бульваре Толбухина – одного из крупнейших воинских захоронений на территории Минска. Стражи границы воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма и гордости за героическое прошлое белорусского народа.