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От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью

11 ноября 2025 13:38
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Глава государства 11 ноября заслушал ряд докладов: председателя Госпогранкомитета, министра иностранных дел и председателя КГБ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Острая тема – ситуация на белорусско-литовской границе – получила развитие. Так, стало известно, что от руководства Литвы поступило предложение об урегулировании.

От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью-2

По актуальным вопросам обстановки на рубежах с Литвой и Польшей Президенту доложил председатель ГПК Константин Молостов. Также был заслушан доклад руководителя Комитета госбезопасности Ивана Тертеля и главы МИД.

Максиму Рыженкову поручено организовать переговоры с официальным Вильнюсом по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска. Переговоры должны пройти с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление.

Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров глава государства поручил организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

Кубраков: водители очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке.

# Граница # Государственная граница Беларуси # Александр Лукашенко # Константин Молостов # Максим Рыженков # Иван Тертель # Александр Вольфович

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