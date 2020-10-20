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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий

20 октября 2020 11:15
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Новости Беларуси. Новые ректоры в вузах, новый помощник Президента и директор белорусского флагмана нефтепереработки. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек были приглашены во Дворец Независимости лично.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий-1

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий-3

Так, помощником главы государства и инспектором по Могилевской области назначен Леонид Мартынюк, занимавший до этого должность председателя Березовского райисполкома.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий-6

Теперь за этот район будет отвечать Сергей Бартош, который ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству Брестского облисполкома. А вот Николай Мороз теперь председатель Ляховичского райисполкома.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий-9

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий-11

С новым генеральным директором предстоит знакомиться и коллективу «Нафтана». Этот пост за Андреем Сойко.

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

Президент согласовал назначение ректоров. У трёх вузов новые руководители (подробнее здесь).

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий-14

Сменился заместитель и у министра природных ресурсов. Нынешние должности с представительством в международных организациях предстоит совмещать Чрезвычайным и Полномочным Послам Беларуси в Нидерландах и Соединенном Королевстве.  

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