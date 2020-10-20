Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий

Новости Беларуси. Новые ректоры в вузах, новый помощник Президента и директор белорусского флагмана нефтепереработки. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек были приглашены во Дворец Независимости лично.

Так, помощником главы государства и инспектором по Могилевской области назначен Леонид Мартынюк, занимавший до этого должность председателя Березовского райисполкома.

Теперь за этот район будет отвечать Сергей Бартош, который ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству Брестского облисполкома. А вот Николай Мороз теперь председатель Ляховичского райисполкома.

С новым генеральным директором предстоит знакомиться и коллективу «Нафтана». Этот пост за Андреем Сойко. Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний Президент согласовал назначение ректоров. У трёх вузов новые руководители (подробнее здесь).