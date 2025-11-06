Значимые подарки – какие новые объекты открыли в Гродненской области

В Беларуси продолжается марафон знаковых и значимых подарков к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы не просто не отказались от этой еще советской традиции, а что называется, поставили ее на современные рельсы. И вот уже не первое десятилетие начало ноября – это время приятных премьер.

В Гродненской области сегодня, 6 ноября, состоялось несколько таких. Так, в областном центре стартовала работа двух новых корпусов строящегося онкоцентра. В Ивьевском районе открылся после реконструкции современный молочно-товарный комплекс, а в Слониме молодые специалисты получили ключи от собственных квадратных метров. Репортаж Галины Буро.

Трогательно и красиво, с надеждой, что самый страшный недуг XXI века – онкология – в будущем будет побежден. В Гродно открыли два новых корпуса строящегося областного онкологического центра – хирургический и лабораторно-диагностический. В перспективе это самая технологичная клиника региона, и долгожданная. Область единственная в стране, где пока нет специализированного медучреждения. Завершена вторая очередь строительства, впереди еще три. Но врачи уже работают по профилю на современном оборудовании. Два новых корпуса строящегося онкоцентра и здание фтизиатрии открыли в Гродно. Подробнее тут.

В Гродненской области заботятся о здоровье каждого жителя. Возводят новые больницы, а действующим делают полный апгрейд. Центр «Фтизиатрия» из старого здания 1964 года постройки превратился в современную клинику. Первый пусковой комплекс реконструкции в канун 7 ноября официально завершен.

Высокие результаты сегодня и в сфере АПК. Гродненская область – один из лидеров молочного производства страны. Останавливаться не намерены. Модернизация отрасли – вот путь к повышению качества и количества продукта. В Ивьевском районе на молочно-товарном комплексе сельхозпредприятия «Лаздуны-Агро» провели масштабную реконструкцию. Теперь здесь полный цикл производства, который позволит увеличить поголовье на 70 %. Плюс и для сельских жителей новые рабочие места.

Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Век товарной коровы не долог, и молочное животноводство – это отрасль жесткая. Поэтому наша задача – чтобы корова этот недолгий век не только продуктивно работала, но и достойно жила. А для этого нужен и уход, и соблюдение технологий кормления. И я уверен, что здесь созданы все условия и все это будет соблюдаться.

К тому же такие современные производства интересны молодежи. Но тем, кто только делает первые шаги в профессии, и самим необходим основательный фундамент для жизни. В Слониме арендный дом для молодых специалистов востребованных специальностей с сегодняшнего дня обживают новоселы. Это учителя, медики, спортсмены и работники предприятий – 49 человек получили заветные ключи от квартир.