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«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер

08 ноября 2022 19:03
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Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.

«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер-1

Депутаты, делегаты, мандаты. Но если честно, большинство белорусов, особенно сторонников главы государства, сильную страну сейчас, как и раньше, а сейчас особенно, ассоциируют именно с Александром Лукашенко. Образно говоря, ну кто бы еще пошел в толпу, в заведенный политтехнологиями народ? Но Президент требует смотреть вперед.

Сегодня в портфелях управленцев – поправки в законы «О Совете Министров» и «О нормативных правовых актах». У правительства – новые полномочия, в стране еще один орган – ВНС. Поэтому необходимы законодательные корректировки. Особенно что касается распределения полномочий. Должно быть честно.

«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер-4

Константин Бурак, руководитель Аппарата Совета Министров Беларуси:
Положение о назначении премьер-министра Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей, как это предписано статьей 106 Основного закона. Ранее такое согласование проводилось по факту назначения. Исключение полномочий премьер-министра по исполнению обязанностей Президента Республики Беларусь в случае вакансии этой должности. Эта функция возложена на председателя Совета Республики.

«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это было мое предложение включить в Конституцию эту норму, чтобы в случае ухода от власти действующего Президента по старой Конституции, по старым нормам той Конституции мы обязанности возлагали на премьер-министра. Что я имел в виду? Тогда бы в ситуации, в моменте премьер-министр сосредотачивал у себя полномочия Президента, который направляет, корректирует органы власти: парламента, судебной системы и исполнительной власти. Это, наверное, не совсем правильно. Представьте, премьер-министр в случае ухода Президента проводит президентские выборы. Он должен организовать как исполняющий обязанности Президента. Бюджет, экономика, финансы и прочее оказываются в одних руках. Так? Так. Результат почти предопределен при любой демократии.

Вон, в Америке, оплот демократии. Видите, как переживают сегодня выборы в Конгресс? Как они переживают фальсификации? Поэтому было принято решение, что в этой ситуации исполнять обязанности будет председатель Совета Республики. Давайте прямо говорить, исполняет обязанности, понятно, полномочия большие. Но все-таки премьер-министр остается управлять экономикой, у него практически Министерство финансов в составе правительства, бюджет и так далее. Уже втупую, напрямую исполняющий обязанности Президента не сможет решать вопросы.

Поэтому абсолютно демократичный шаг, личности здесь ни при чем, что организует выборы председатель Совета Республики. Более демократично. А в нашей ситуации вообще демократичней не придумаешь, зная амбиции Натальи Ивановны. Она никак не видит себя в президентском кресле, она будет абсолютно объективно организовывать этот процесс выборов, если вдруг. Ты уже не сияй, что завтра будешь исполнять обязанности.

«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер-10

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