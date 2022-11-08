«Демократичней не придумаешь». Лукашенко рассказал, почему его пост не сможет занять премьер

Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.

Сегодня в портфелях управленцев – поправки в законы «О Совете Министров» и «О нормативных правовых актах». У правительства – новые полномочия, в стране еще один орган – ВНС. Поэтому необходимы законодательные корректировки. Особенно что касается распределения полномочий. Должно быть честно.

Депутаты, делегаты, мандаты. Но если честно, большинство белорусов, особенно сторонников главы государства, сильную страну сейчас, как и раньше, а сейчас особенно, ассоциируют именно с Александром Лукашенко. Образно говоря, ну кто бы еще пошел в толпу, в заведенный политтехнологиями народ? Но Президент требует смотреть вперед.

Константин Бурак, руководитель Аппарата Совета Министров Беларуси: Положение о назначении премьер-министра Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей, как это предписано статьей 106 Основного закона. Ранее такое согласование проводилось по факту назначения. Исключение полномочий премьер-министра по исполнению обязанностей Президента Республики Беларусь в случае вакансии этой должности. Эта функция возложена на председателя Совета Республики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это было мое предложение включить в Конституцию эту норму, чтобы в случае ухода от власти действующего Президента по старой Конституции, по старым нормам той Конституции мы обязанности возлагали на премьер-министра. Что я имел в виду? Тогда бы в ситуации, в моменте премьер-министр сосредотачивал у себя полномочия Президента, который направляет, корректирует органы власти: парламента, судебной системы и исполнительной власти. Это, наверное, не совсем правильно. Представьте, премьер-министр в случае ухода Президента проводит президентские выборы. Он должен организовать как исполняющий обязанности Президента. Бюджет, экономика, финансы и прочее оказываются в одних руках. Так? Так. Результат почти предопределен при любой демократии.

Вон, в Америке, оплот демократии. Видите, как переживают сегодня выборы в Конгресс? Как они переживают фальсификации? Поэтому было принято решение, что в этой ситуации исполнять обязанности будет председатель Совета Республики. Давайте прямо говорить, исполняет обязанности, понятно, полномочия большие. Но все-таки премьер-министр остается управлять экономикой, у него практически Министерство финансов в составе правительства, бюджет и так далее. Уже втупую, напрямую исполняющий обязанности Президента не сможет решать вопросы.

Поэтому абсолютно демократичный шаг, личности здесь ни при чем, что организует выборы председатель Совета Республики. Более демократично. А в нашей ситуации вообще демократичней не придумаешь, зная амбиции Натальи Ивановны. Она никак не видит себя в президентском кресле, она будет абсолютно объективно организовывать этот процесс выборов, если вдруг. Ты уже не сияй, что завтра будешь исполнять обязанности.