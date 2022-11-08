«Не влазить в компетенцию Президента». Какую власть будет иметь ВНС в Беларуси?

Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия. Дискуссии возникают даже из-за одного слова. Закон не текст сюжета. Синонимы неприемлемы.

Константин Бурак, руководитель Аппарата Совета Министров Беларуси:

Устанавливается обязанность премьер-министра Республики Беларусь ежегодно информировать Всебелорусское народное собрание о выполнении программ социально-экономического развития.