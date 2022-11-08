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«Не влазить в компетенцию Президента». Какую власть будет иметь ВНС в Беларуси?

08 ноября 2022 21:18
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Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.

Дискуссии возникают даже из-за одного слова. Закон не текст сюжета. Синонимы неприемлемы.

«Не влазить в компетенцию Президента». Какую власть будет иметь ВНС в Беларуси?-1

Константин Бурак, руководитель Аппарата Совета Министров Беларуси:
Устанавливается обязанность премьер-министра Республики Беларусь ежегодно информировать Всебелорусское народное собрание о выполнении программ социально-экономического развития.

«Не влазить в компетенцию Президента». Какую власть будет иметь ВНС в Беларуси?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я извиняюсь, Ольга Ивановна, вы как юрист, вот он сказал: ВНС как второй по значимости, силе нормативных правовых актов, которые принимают. Точно ли тут выразились? Мы же пытались развести решения Президента, ВНС, этих двух структур и других, чтобы они не пересекались, ни первая, ни вторая. ВНС должно принимать одно-два решения, не больше, грубо говоря. Но оно подлежит исполнению всеми.

«Не влазить в компетенцию Президента». Какую власть будет иметь ВНС в Беларуси?-7

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:
Конечно, ни первый, ни второй, безусловно. На первом месте стоит Конституция.

Александр Лукашенко:
Ни в коем случае не влазить в компетенцию Президента и других органов власти. Ни в коем случае. ВНС четко обрезаны быть. Но и другие органы власти в случае принятия уникальных этих решений выстраиваются в затылок и действуют, это обязательно к исполнению. Я за это переживаю, чтобы именно это по духу и по закону было прописано.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Ольга Чуприс # Евгений Пустовой # Константин Бурак # Фотофакт

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