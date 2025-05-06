Юбилейная медаль и письмо от Президента! Как ветеранов в Гродно поздравили с годовщиной Великой Победы

Ежегодно в нашей стране в преддверии 9 Мая поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Во дворах для них устраивают мини-парады, дарят подарки и говорят «спасибо» за мирное небо, рассказали в программе «24 часа» на СТВ. По указу Президента, ветеранам вручают юбилейную медаль «80 лет Победы», а также письмо в виде треугольника от главы государства. Поздравить каждого – священный долг, ведь они отстояли страну, мир и независимость.

В свои 95 она гордо принимает личный мини-парад. В ее честь звучит целый оркестр, а на глазах блестят слезинки. У ветерана Великой Отечественной Раисы Сидловой нет более великого праздника, чем День Победы. В 1941-м она была таким же ребенком, как эти ребята, но когда фашисты вошли в родную деревню, детство закончилось. В первые дни оккупации маленькая Рая пережила трагическую смерть отца: немцы расстреляли его, а семья была вынуждена укрыться среди болот у партизан. Раиса Сидлова в 12 лет стала связной отряда «Гвардеец» бригады Пономаренко в Борисовском районе. Собирала данные в деревне, рисковала жизнью, мучилась от голода и холода, несколько раз едва не утопла в болоте, но верила, что ад на Земле закончится.

Раиса Сидлова, ветеран Великой Отечественной Войны:

Не дай боже, вам пережить то, что пережили мы. То, как мы жили даже после войны… Сейчас – это рай.

Юбилейная медаль «80 лет Победы» пополнила наградной ряд на ее груди, а душу в этот прохладный день согрели теплые поздравления от современного поколения молодежи.

Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Без сохранения исторической памяти нет будущего. И пока мы помним, пока мы имеем счастье видеть наших ветеранов, иметь возможность поблагодарить их, то у нас будут силы двигаться вперед.

Акция «Марш для ветеранов» в Беларуси уже традиционная. Многие годы в преддверии 9 Мая представители власти, общественных организаций, военные и школьники приходят с мини-парадами во дворы к солдатам Победы. Это дань уважения и памяти к их фронтовым заслугам, а главное – внимание, которое так ценно для пожилых людей. Даже если сил выйти во двор уже не хватает, парад принимают с балкона.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Ветераны еще с нами, и мы просто обязаны их оберегать, уделять им внимание и делать это действительно с открытым сердцем.