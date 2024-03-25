Литвинович и Бордиловская отобрались на Игры в Париже

Международная федерация гимнастики обнародовала список спортсменов, которые отобрались на Олимпийские игры в Париже в прыжках на батуте. Среди них есть и представители нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам квалификационных этапов Кубка мира олимпийскую лицензию завоевал Иван Литвинович. На этапах Кубка мира в Баку и Котбусе белорус стал обладателем двух бронзовых наград, набрав в сумме 100 баллов. Также на Олимпиаду сможет поехать и Виолетта Бордиловская. На ее счету 40 очков, и этого оказалось достаточно для оформления пропуска на Игры.