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Литвинович и Бордиловская отобрались на Игры в Париже

25 марта 2024 13:02
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Международная федерация гимнастики обнародовала список спортсменов, которые отобрались на Олимпийские игры в Париже в прыжках на батуте. Среди них есть и представители нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Литвинович и Бордиловская отобрались на Игры в Париже-1

По итогам квалификационных этапов Кубка мира олимпийскую лицензию завоевал Иван Литвинович. На этапах Кубка мира в Баку и Котбусе белорус стал обладателем двух бронзовых наград, набрав в сумме 100 баллов. Также на Олимпиаду сможет поехать и Виолетта Бордиловская. На ее счету 40 очков, и этого оказалось достаточно для оформления пропуска на Игры.

# Акробатика # Виолетта Бордиловская # Иван Литвинович

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