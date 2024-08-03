Президент поздравил Ивана Литвиновича с триумфом на Олимпиаде в Париже

Белорусские батутисты празднуют триумф на Олимпиаде в Париже. А с ними вся страна. Иван Литвинович завоевал медаль высшей пробы прошлым вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале индивидуального турнира он набрал 63,09 балла. Его результат не смог превзойти ни один из соперников. Так Иван Литвинович повторил свой успех трехлетней давности на Играх в Токио и стал первым за 24 года двукратным чемпионом летней Олимпиады из Беларуси. С золотой медалью батутиста и весь тренерский штаб поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой Иван! Ты – наша гордость! Благодарю за олимпийское золото. Миллионы белорусов сегодня восхищаются твоей волей к победе, целеустремленностью и силой характера. Победить на Олимпиаде – огромное достижение, а защитить титул олимпийского чемпиона – спортивный подвиг, которым ты поставил себя в один ряд с самыми выдающимися атлетами мира. От всей души поздравляю тренеров и специалистов, вложивших в эту победу свои талант и мастерство. Белорусская школа прыжков на батуте в очередной раз продемонстрировала высочайший класс и подтвердила заслуженное лидерство на мировой арене.

Это уже вторая олимпийская награда в нашей копилке. Медальный счет открыла 19-летняя Виолетта Бордиловская. Она поднялась на пьедестал, завоевав серебро в женском турнире по прыжкам на батуте.