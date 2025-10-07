Иван Литвинович выиграл общий зачёт Кубка мира в индивидуальных прыжках на батуте

Белорус Иван Литвинович второй год подряд выигрывает общий зачет Кубка мира в индивидуальных прыжках на батуте. В зачет шли четыре лучших результата, но двукратному олимпийскому чемпиону для триумфа хватило трех побед: в Баку, Риччоне и Коимбре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе Литвиновича – 180 очков. На 31 балл наш спортсмен опередил россиянина Максима Диденко, на 37 – японца Юсеи Мацумото. У женщин обладательницей Кубка мира стала София Аляева из России. Лучшая из белорусок – Екатерина Ершова, занявшая 7-е место. Впереди у мастеров прыжков на батуте – главный старт сезона. Чемпионат мира в испанской Памплоне пройдет с 5 по 10 ноября.