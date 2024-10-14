Сергеенко вручил специальные благодарности победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады

В Беларуси большое внимание уделяют развитию спорта, и достижения атлетов являются общей гордостью для каждого из нас. Символы родной страны – в сердцах белорусов на любых стартах. Несмотря на санкции, наши спортсмены ярко выступили на летних Олимпийских и Паралимпийских играх, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, вручая специальные благодарности победителям и призерам соревнований.

В 2024 году нашим спортсменам пришлось выступать в очень непростых условиях. Многих не допустили из-за санкционных ограничений, другие участвовали в нейтральном статусе – без флага и гимна. Однако никакие сложности не смогли помешать им покорить вершины. С Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже белорусские атлеты привезли 11 медалей, 7 из которых – золотые.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион (прыжки на батуте): Мы народ такой, который адаптируется ко всему. То есть санкции для нас, конечно, это неприятно, но мы это выдержим и с гордо поднятой головой поднимемся на пьедестал. Тяжело моментами, но действительно поддержка со стороны чувствовалась, особенно после Олимпиады.

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важна сейчас поддержка наших спортсменов, которые выступали на столь непростой Олимпиаде, где ущемлялись их права, где была дискриминация. Очень важно в данный момент поддержать их. И мы будем делать это каждый раз.

Участники встречи также обсудили перспективные направления развития спорта в нашей стране. Коснулись и вопросов совершенствования законодательства в этой сфере.