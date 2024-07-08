Иван Литвинович завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

На последнем в сезоне этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в португальской Коимбре лидер нашей сборной Иван Литвинович завоевал золотую награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном раунде белорус опередил серебряного призера китайца Вейджана Фу почти на 2,5 балла. Олег Рябцев занял седьмое место. В женском турнире Екатерина Ершова показала шестой результат. Этап Кубка мира в Португалии был последним официальным стартом накануне Олимпиады в Париже.