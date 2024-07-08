Прямой эфир

Иван Литвинович завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

08 июля 2024 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На последнем в сезоне этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в португальской Коимбре лидер нашей сборной Иван Литвинович завоевал золотую награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Литвинович завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте-1

В финальном раунде белорус опередил серебряного призера китайца Вейджана Фу почти на 2,5 балла. Олег Рябцев занял седьмое место. В женском турнире Екатерина Ершова показала шестой результат. Этап Кубка мира в Португалии был последним официальным стартом накануне Олимпиады в Париже.

# Спортивные соревнования # Иван Литвинович

Другие новости рубрики

Все новости
Карелин о «Поезде Памяти», параде 3 Июля и современных спортсменах – интервью с легендой
07 июля 2024 19:27

Карелин о «Поезде Памяти», параде 3 Июля и современных спортсменах – интервью с легендой

Сергей Стась возглавил ХК «Юность» – какие цели у команды?
07 июля 2024 18:45

Сергей Стась возглавил ХК «Юность» – какие цели у команды?

На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России
07 июля 2024 13:55

На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России