Ивана Литвиновича и Виолетту Власову встретили в Национальном аэропорту

Национальный аэропорт эмоционально искрил – море цветов и улыбок. Шквал аплодисментов обрушился на триумфаторов. И если Ивану Литвиновичу к поздравлениям не привыкать, то Виолетта Бордиловская немного засмущалась. Олимпиоников буквально сжали в плотное кольцо журналисты, каждый хотел услышать из уст наших чемпионов детали соревнований в Париже. Иван Литвинович уже вписал свое имя не только в историю белорусского спорта, повторив успех Токио. Он вписал нашу страну в мировую летопись.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион (прыжки на батуте) : Было непросто. Ни одного соревнования не было такого, чтобы мне легко давались. Все время были какие-то сложности, через которые мы проходили вместе с моим тренером.

Виолетта Бордиловская, серебряный призер Олимпийских игр (прыжки на батуте) : Было сложно, но до конца нужно было стоять. Как раз таки без тренера нашего главного Власовой Ольги Анатольевны не обошлось бы вообще, потому что ее упорство, ее силы, вложенные в нас всех, – это просто что-то с чем-то.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Весь секрет в трудолюбии. И человек должен находиться на своем месте, любить именно свою работу, все, что он делает. И если это совпадает, вот тогда такие блестящие результаты получаются.

Уже третий олимпийский цикл главный тренер Ольга Власова готовит Олимпийских чемпионов. Сегодня у нее их трое. Впереди старт нового четырехлетия. Будем верить, что следующие игры также станут медальными для наших батутистов.