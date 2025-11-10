Белорусские батутисты завоевали три золота и серебро на чемпионате мира в Испании

Белорусские батутисты завоевали три золота и серебро на чемпионате мира в испанской Памплоне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Буйлов и Иван Литвинович стали чемпионами в синхронных прыжках. Иван Литвинович, Себастьян Станкевич и Андрей Буйлов заняли первое место в командном турнире у мужчин, у женщин Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская и Екатерина Ершова выиграли серебро. Екатерина Ершова и Станислав Яскевич победили в миксте. Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил команду Беларуси по прыжкам на батуте с успешным выступлением на чемпионате мира в Испании.