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Белорусские батутисты завоевали три золота и серебро на чемпионате мира в Испании

10 ноября 2025 11:41
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Белорусские батутисты завоевали три золота и серебро на чемпионате мира в испанской Памплоне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Буйлов и Иван Литвинович стали чемпионами в синхронных прыжках. Иван Литвинович, Себастьян Станкевич и Андрей Буйлов заняли первое место в командном турнире у мужчин, у женщин Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская и Екатерина Ершова выиграли серебро. Екатерина Ершова и Станислав Яскевич победили в миксте. Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил команду Беларуси по прыжкам на батуте с успешным выступлением на чемпионате мира в Испании.

# Спорт Беларуси # Иван Литвинович

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