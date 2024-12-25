В НОК за достижения наградили выдающихся спортсменов Беларуси
Национальный олимпийский комитет отметил достижения лучших белорусских спортсменов и тренеров специальной премией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она присуждалась за выдающие результаты, показанные на топовых турнирах: чемпионатах мира и Европы, а также главном старте четырехлетия.
Номинаций было несколько. Лучшим атлетом предсказуемо стал Иван Литвинович. В конкурентной борьбе в Париже он обошел в том числе китайцев и стал первым в истории вида спорта двукратным олимпийским чемпионом.
Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион (прыжки на батуте):
Если брать Олимпийские игры, то эмоции уже упали, более спокойно отношусь к этому всему. Но чем-то напомнило Олимпийские игры мероприятие «Время наших побед». Вот там, когда мы выходили выступать с Виолеттой, там зал аплодировал, кричал, овации были. Это чем-то мне напомнило…
А вот сильнейших спортсменок оказалось сразу две. Это Виолетта Бордиловская и Арина Соболенко. Лучшей командой названа сборная Беларуси по пляжному футболу. Всего же церемония собрала более 300 выдающихся спортивных деятелей страны.
Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:
Нам показалось, что сейчас хорошее для этого время, чтобы спортсмены не думали, что про них забыли, что их не видно или их результатов. Понятно, мы это все видим, оцениваем и знаем. Но хотим, чтобы и вся страна знала, гордилась. Думаю, им тоже будет очень приятно.
Подобного рода церемонии – хорошая, пусть и редкая возможность встретиться, а также пообщаться в неформальной обстановке. По отзывам участников, премия получилась. Значит, она точно станет традиционной.