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Белорусские батутисты завоевали два золота и бронзу на дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане

24 февраля 2025 12:45
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Белорусские батутисты победно начали новый соревновательный год. На дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане у нас два золота и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Вне конкуренции были лидеры национальных сборных – двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович и серебряный призер Игр в Париже Виолетта Бордиловская. На третьей позиции итогового протокола разместился Станислав Яскевич. Всего на награды претендовали более 80 человек.

Белорусские батутисты завоевали два золота и бронзу на дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане-1

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Хотелось бы, чтобы все показали свои результаты, которые готовили на эти соревнования. Но не у всех получилось. Но задача была обкатать новые комбинации, то есть новые коэффициенты, новые элементы мы вставили, нужно было посмотреть, как это будет судиться, как это будет смотреться и на каком уровне мы будем находиться. Сложно пока, потому что на этом старте одни судьи были, на другом будут другие. Здесь нужно в течение года просматривать все судейские бригады, кто когда судит, как это оценивается. Пишем модель подготовки, планы есть у спортсменов, поэтому все старты расписаны, все результаты расписаны. Будем стремиться к тому, что запланировали. 

# Спортивные соревнования # Иван Литвинович # Станислав Яскевич # Виолетта Бордиловская

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