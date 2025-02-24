Белорусские батутисты завоевали два золота и бронзу на дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане

Белорусские батутисты победно начали новый соревновательный год. На дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане у нас два золота и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции были лидеры национальных сборных – двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович и серебряный призер Игр в Париже Виолетта Бордиловская. На третьей позиции итогового протокола разместился Станислав Яскевич. Всего на награды претендовали более 80 человек.