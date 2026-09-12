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Новости по тегу #Инвестиции в Минск

Масштабное обновление Минска! Как город развивает новые пространства? Анонс ток-шоу «Большой город»
12 сентября 2026 08:58

Масштабное обновление Минска! Как город развивает новые пространства? Анонс ток-шоу «Большой город»

Лазаревич рассказала, откуда приходят инвестиции в Минск
30 декабря 2024 16:47

Лазаревич рассказала, откуда приходят инвестиции в Минск

Зарубежные инвестиции в Минск составили 9,5 млрд рублей за 9 месяцев
25 ноября 2024 18:22

Зарубежные инвестиции в Минск составили 9,5 млрд рублей за 9 месяцев

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?
10 сентября 2022 22:11

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?

Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?
19 июля 2022 16:19

Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?

Беларусь получила прямых иностранных инвестиций на 1,2 млрд долларов
26 августа 2021 14:57

Беларусь получила прямых иностранных инвестиций на 1,2 млрд долларов

О решении прийти в Беларусь, жизненном кредо и секретах бизнеса. Рассказывает основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая
07 июля 2021 17:22

О решении прийти в Беларусь, жизненном кредо и секретах бизнеса. Рассказывает основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая

Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?
09 декабря 2020 15:40

Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?

План перевыполнен в два раза. Сколько в Минске построили жилья и какая доля иностранных инвестиций?
15 мая 2020 15:03

План перевыполнен в два раза. Сколько в Минске построили жилья и какая доля иностранных инвестиций?

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР
26 февраля 2020 19:16

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР

Иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов в экономику Беларуси в 2019 году
13 февраля 2020 15:53

Иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов в экономику Беларуси в 2019 году

ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси
13 января 2020 14:49

ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси