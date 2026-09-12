Новости по тегу #Инвестиции в Минск

Сентябрь в Минске – это время больших деловых стартов и подведения итогов самого яркого сезона. Летний музыкально-туристический марафон в столице официально завершен.
«Инвестиции приходят из различных стран. Вот буквально недавно мы открыли уникальное предприятие по производству медицинских препаратов, инвестиции из Болгарии, 100% инвестиций. И это я не говорю о том, что у нас есть из Китая, из Эмиратов, из стран ЕС в том числе».
Основными инвесторами выступили субъекты России, Объединенных Арабских Эмиратов и Кипра. Один из глобальных проектов, который реализуется в столице, – строительство «умного города» в северной части Минска.
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