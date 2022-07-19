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Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?

19 июля 2022 16:19
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Новости Беларуси. В Минске объявлен конкурс инвестпроектов для субъектов малого бизнеса. Небольшие компании и индивидуальные предприниматели могут получить государственную финансовую поддержку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?-1

Конкурс проводится по нескольким направлениям. Предпочтение отдается предприятиям по производству продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, внедрение новых технологий, выпуск импортозамещающих товаров. Для участия в конкурсе есть ряд условий.  

Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?-4

Ирина Чикида, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:  
Портрет соискателя на данный вид господдержки – это действующий субъект малого предпринимательства частной формы собственности. Это индивидуальные предприниматели, микроорганизации с общей численностью до 15 человек либо малые организации с численностью до 100 человек. Они должны быть действующими, не находиться в реорганизации, ликвидации или банкротстве, в уставном фонде которых доля госсобственности или иностранного участника должна не превышать 49 %.  

Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?-7

Предприятие также должно создавать новые рабочие места, не иметь задолженностей по платежам и убытков. Заявки на конкурс будут принимать до 18 августа. Для участия необходимо предоставить перечень документов в Мингориспоком. Всего на реализацию государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2022 году в бюджете Минска предусмотрено более миллиона рублей.  

# Инвестиции в Минск # Экономика # Ирина Чикида # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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