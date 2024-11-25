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Зарубежные инвестиции в Минск составили 9,5 млрд рублей за 9 месяцев

25 ноября 2024 18:22
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Объем иностранных инвестиций в Минск за 9 месяцев этого года составил более 9,5 миллиарда рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основными инвесторами выступили субъекты России, Объединенных Арабских Эмиратов и Кипра. Один из глобальных проектов, который реализуется в столице, – строительство «умного города» в северной части Минска. Планируется застройка на территории более 1300 гектаров. Сумма инвестдоговора – более 34 миллиардов рублей. В рамках проекта уже открыт новый парк на западном берегу Цнянского водохранилища.

Зарубежные инвестиции в Минск составили 9,5 млрд рублей за 9 месяцев-2

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Если выделить крупные инвестиционные объекты 2024 года, то можно выделить одни из самых основных. Это, конечно же, с помощью наших китайских товарищей, это введение бассейна международного класса, также строительство Национального футбольного стадиона. Из проектов, финансируемые городом Минском, это, конечно же, строительство третьей линии метро, первой его части, и, безусловно, это водоснабжение города Минска, перевод полностью города Минска на подземные источники.

Отметим, доля Минска в объеме инвестиций в основной капитал по стране составляет 21 %.

# Александр Евсеев # Инвестиции в Минск

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