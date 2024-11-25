Зарубежные инвестиции в Минск составили 9,5 млрд рублей за 9 месяцев

Объем иностранных инвестиций в Минск за 9 месяцев этого года составил более 9,5 миллиарда рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основными инвесторами выступили субъекты России, Объединенных Арабских Эмиратов и Кипра. Один из глобальных проектов, который реализуется в столице, – строительство «умного города» в северной части Минска. Планируется застройка на территории более 1300 гектаров. Сумма инвестдоговора – более 34 миллиардов рублей. В рамках проекта уже открыт новый парк на западном берегу Цнянского водохранилища.