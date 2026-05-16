Лучшую военную семью года выбрали в Центральном доме офицеров

Накануне в Беларуси широко отметили Международный день семьи. Уже традиционно к этой дате в Центральном доме офицеров приурочили финал конкурса «Семья – кристалл общества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене не просто участники, а шесть крепких офицерских союзов, для которых понятия чести и верности одинаково важны и на службе, и дома. Команды шутили в визитках, рассказывали, как обустраивали уют в своих гарнизонах, и делились историями семейной жизни.

Настоящим взрывом эмоций стал финальный батл. Поддержать офицеров пришли целые взводы сослуживцев, а сами конкурсанты вместе с женами и детьми устроили на сцене грандиозное шоу с песнями, танцами и яркими костюмами.

Строгому жюри пришлось нелегко, ведь каждая такая пара – это эталон того самого надежного и несокрушимого тыла. Обладателем звания «Молодая семья года» стала семья старшего лейтенанта Евгения Степыкина из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.