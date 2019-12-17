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ЕС выделит Национальному кадастровому агентству более 1 млн евро на проект программы Twinning

17 декабря 2019 12:02
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Новости Беларуси. ЕС выделит более 1 млн евро для проекта Национального кадастрового агентства по программе Twinning, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 декабря в Минске презентовали международный проект.

ЕС выделит Национальному кадастровому агентству более 1 млн евро на проект программы Twinning-1

Ведущие западные страны делятся опытом европейского менеджмента управлением территориями. Это консалтинговый проект в рамках инициативы Европейского союза «Восточное партнерство».

В 2020 году в Беларуси может быть дан старт реализации сразу трех проектов по программе Европейского союза Twinning.

ЕС выделит Национальному кадастровому агентству более 1 млн евро на проект программы Twinning-4

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Около 8 млн объектов недвижимости включено в регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. В целом видим, что около 10 млн объектов недвижимости у нас по стране расположено, и эти данные нуждаются в оперативном управлении по единым правилам. Очень важно видеть, что происходит вокруг нас.

ЕС выделит Национальному кадастровому агентству более 1 млн евро на проект программы Twinning-7

Хайко Ван дер Вегт, руководитель проекта (Нидерланды):
Этот твиннинговый проект, а он подразумевает сотрудничество между организациями белорусского кадастра, испанского и голландского, информационное сотрудничество подразумевает имплементацию принципов европейской директивы, которая гласит, что данными нужно делиться таким образом, чтобы вы понимали: наши данные – а мы – ваши.

Цели данного проекта – сотрудничество в области электронного правительства. Это подразумевает общие стандарты, чтобы каждая организация, грубо говоря, не изобретала собственный велосипед. Мы помогаем разработать общие стандарты информационного взаимодействия и обмена информацией.

Международный твиннинг-проект рассчитан на два года. К слову, это уже второй значимый проект между белорусскими госструктурами и западными коллегами. Первым участником такого сотрудничества стал Нацбанк Беларуси.

ЕС выделит Национальному кадастровому агентству более 1 млн евро на проект программы Twinning-10

# Инвестиции в Минск # Экономика # Андрей Гаев # Хайко Ван дер Вегт # Фотофакт

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