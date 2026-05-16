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Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу

16 мая 2026 07:45
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Открытие чемпионата мира по футболу в Мексике под угрозой срыва. Главный спортивный праздник планеты обещают заблокировать обычные учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу-2

Накануне тысячи педагогов и активистов парализовали движение в Мехико. Главное требование – поднять зарплаты в два раза. Профсоюзы уже выдвинули властям жесткий ультиматум. Ранее предложенное правительством повышение окладов на 9 % официально отклонено. Протестующие открыто заявляют, что государство находит миллиарды на стадионы и инфраструктуру для «праздника миллионеров», но экономит на базовых нуждах граждан.

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу-4

Марисоль Васкес, активистка:
Мы хотим сказать, что наступил действительно критический момент, что существует системный кризис, и имея столько проблем хуже всего то, что мы сталкиваемся с бездействием, с высокомерием властей. Это не позволяет разрешить конфликты и-за отсутсвия для диалога. Мы просим услышать нас.

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу-6

11 июня – критическая дата. Именно в Мехико должен пройти первый матч чемпионата мира по футболу. Учителя обещают сорвать открытие турнира, если требования не выполнят. Предстоящий мундиаль примут стразу три страны. Помимо Мексики, США и Канада. Матчи пройдут в 16 городах трех стран.

# Акции протеста

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