Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу

Открытие чемпионата мира по футболу в Мексике под угрозой срыва. Главный спортивный праздник планеты обещают заблокировать обычные учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне тысячи педагогов и активистов парализовали движение в Мехико. Главное требование – поднять зарплаты в два раза. Профсоюзы уже выдвинули властям жесткий ультиматум. Ранее предложенное правительством повышение окладов на 9 % официально отклонено. Протестующие открыто заявляют, что государство находит миллиарды на стадионы и инфраструктуру для «праздника миллионеров», но экономит на базовых нуждах граждан.

Марисоль Васкес, активистка:

Мы хотим сказать, что наступил действительно критический момент, что существует системный кризис, и имея столько проблем хуже всего то, что мы сталкиваемся с бездействием, с высокомерием властей. Это не позволяет разрешить конфликты и-за отсутсвия для диалога. Мы просим услышать нас.