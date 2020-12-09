Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?

Новости Беларуси. Арабский колорит в центре Минска. На месте бывшей второй городской больницы строится многофункциональный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Арабский колорит в центре Минска. На месте бывшей второй городской больницы строится многофункциональный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На пересечении улиц Максима Богдановича и Янки Купалы разместится гостиница с ресторанами, объектами розничной торговли, СПА-зоной, бассейном, тренажерным залом и массажным кабинетом.
Площадку осваивает компания из Арабских Эмиратов.
Помимо возведения нового комплекса на участке ведется реставрация трех исторических зданий. Стены бывших монастырских построек уже оштукатурены и окрашены. После ремонта здания обретут новое функциональное назначение.
Ольга Верамей, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Внутреннее пространство холла объекта предусматривает купольную конструкцию, которая, можно сказать, в стиле территории, которая в жарких странах предусматривается для рекреации в зданиях. То есть изолируется стенами здание, а внутри есть как бы прогулочный дворик для того, чтобы обеспечить необходимый микроклимат, комфортный для проживающих.
Еще одной изюминкой проекта станет пешеходный мост через Свислочь.
Строительные работы практически завершены. А вот сам комплекс минчане смогут увидеть через год.