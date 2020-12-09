Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?

Ольга Верамей, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Внутреннее пространство холла объекта предусматривает купольную конструкцию, которая, можно сказать, в стиле территории, которая в жарких странах предусматривается для рекреации в зданиях. То есть изолируется стенами здание, а внутри есть как бы прогулочный дворик для того, чтобы обеспечить необходимый микроклимат, комфортный для проживающих.