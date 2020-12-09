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Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?

09 декабря 2020 15:40
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Новости Беларуси. Арабский колорит в центре Минска. На месте бывшей второй городской больницы строится многофункциональный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?-1

Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?-3

На пересечении улиц Максима Богдановича и Янки Купалы разместится гостиница с ресторанами, объектами розничной торговли, СПА-зоной, бассейном, тренажерным залом и массажным кабинетом.

Площадку осваивает компания из Арабских Эмиратов.

Помимо возведения нового комплекса на участке ведется реставрация трех исторических зданий. Стены бывших монастырских построек уже оштукатурены и окрашены. После ремонта здания обретут новое функциональное назначение.

Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?-6

Ольга Верамей, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Внутреннее пространство холла объекта предусматривает купольную конструкцию, которая, можно сказать, в стиле территории, которая в жарких странах предусматривается для рекреации в зданиях. То есть изолируется стенами здание, а внутри есть как бы прогулочный дворик для того, чтобы обеспечить необходимый микроклимат, комфортный для проживающих.

Вместо бывшей больницы – многофункциональный комплекс. Что в Минске строит компания из Арабских Эмиратов?-9

Еще одной изюминкой проекта станет пешеходный мост через Свислочь.

Строительные работы практически завершены. А вот сам комплекс минчане смогут увидеть через год.

# Инвестиции в Минск # общество # Ольга Верамей # Фотофакт

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